Vidéo : quatre doigts et un message énigmatique, Ronaldo fait polémique après la lourde défaite du Portugal

Partager Suivez GOAL sur Google

Cristiano Ronaldo, ancien capitaine de la sélection portugaise, a déclenché la polémique après la lourde défaite concédée par son pays à domicile face au Danemark (4-1) en Ligue des nations.

Publicité

Ronaldo a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on le voit montrer quatre doigts, accompagnée de ce commentaire : « Tu as déjà trouvé la solution ? » De quoi soulever des interrogations sur le message qu'il a voulu faire passer, et sur une éventuelle réponse indirecte aux récents événements qui ont marqué la fin de son parcours international.

Cette publication sur son compte personnel intervient quelques jours seulement après l'annonce de sa retraite internationale, elle-même précédée du différend qui l'a opposé au sélectionneur Jorge Jesus. Ce conflit a contribué à mener la relation entre les deux hommes dans une impasse, mettant un terme à l'aventure de la star portugaise avec sa sélection, au terme d'une carrière historique longue de plus de deux décennies.

Le geste des quatre doigts a encore alimenté la polémique, d'autant qu'il est survenu après la lourde défaite du Portugal face au Danemark, lors du match disputé samedi dernier. Il s'agissait de la première rencontre de la sélection depuis l'annonce de la retraite internationale de Ronaldo, si bien que le moment choisi pour publier la vidéo interroge sur un éventuel lien avec ce lourd revers.

La défaite face au Danemark n'a pas été un simple faux pas pour le Portugal. Elle est survenue lors d'une soirée marquée par un hommage à Ronaldo : les joueurs de la sélection avaient porté des maillots floqués de son nom et de son numéro 7 avant le coup d'envoi, et les supporters avaient tenu à saluer leur ancien capitaine. Mais la soirée a ensuite viré au cauchemar, avec quatre buts encaissés.

Publicité Publicité

Ce résultat a relancé le débat sur l'absence de Ronaldo et son influence sur la sélection portugaise , d'autant que la rencontre est intervenue après une période de tensions entre lui et Jesus. Ce dernier avait pris les rênes du Portugal après avoir côtoyé le vétéran à Al-Nassr, avant que leurs désaccords ne s'intensifient lors des derniers temps du joueur en sélection.

Les déclarations de Jesus après la défaite ont encore attisé la polémique. Interrogé sur le manque laissé par Ronaldo, le technicien portugais a répondu d'une manière qui n'est pas passée inaperçue, se demandant ce qui pouvait bien manquer alors que le joueur n'est plus en sélection et a lui-même pris la décision de partir. Une attitude qui a remis en lumière la nature de la relation entre les deux hommes.

Reste à savoir si le geste des quatre doigts et le commentaire énigmatique de Ronaldo ont un quelconque lien avec la défaite face au Danemark, ou s'il s'agit d'une simple vidéo publiée par la star portugaise sans rapport direct avec les déboires de sa sélection, d'autant qu'il n'a ni précisé le sens de la vidéo ni adressé de message explicite à qui que ce soit.