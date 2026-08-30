Le Real Madrid s'est installé en tête du classement du Championnat d'Espagne, après sa victoire facile sur son hôte, Malaga, sur le score de quatre buts à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche, au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre des matchs de la Liga.

Bellingham a inscrit le premier but du Real Madrid à la 19e minute, après une percée remarquable durant laquelle il a transpercé la défense de Malaga, avant d'envoyer un joli ballon dans les filets.

Les joueurs de Malaga ont protesté, réclamant une faute sur Bellingham en début d'action, mais l'arbitre a confirmé la validation du but.

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À la 26e minute, Bellingham a contribué à un nouveau but, en tentant une puissante tête cadrée que l'un des joueurs de Malaga a essayé de dégager, avant que le ballon ne heurte le dos du gardien Alfonso Herrero et ne finisse au fond des filets.

La 30e minute a vu le troisième but du Real Madrid, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, qui a exploité un centre remarquable d'Arnold, permettant aux Merengue de plier la rencontre de bonne heure.









À la 90e+1 minute, Arda Güler a inscrit le quatrième but, après une passe remarquable du joueur turc vers Vinicius, qui a habilement dribblé un défenseur de Malaga et a de nouveau transmis le ballon à Güler devant les buts, ce dernier le logeant aisément dans la cage.

Le Real Madrid porte ainsi son total à 9 points, à la première place, dépassant l'Atlético Madrid, qui compte sept points, tandis que Malaga reste à un seul point, à la 18e place.

Malgré les 5 changements effectués par l'entraîneur José Mourinho par rapport à la composition avec laquelle il avait disputé le match face à la Real Sociedad, l'équipe merengue a affiché une belle solidité.

Mourinho a aligné d'entrée Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella, Brahim Díaz et Eduardo Camavinga, tandis qu'il a laissé sur le banc certains autres joueurs, notamment Bernardo Silva, Konaté et Dumfries.

Durant la seconde période, le Real Madrid a nettement baissé de rythme, après s'être mis à l'abri au score dès la première mi-temps de la rencontre.

Mourinho a fait entrer Diomandé à la place de Brahim Díaz à la 65e minute, puis a introduit Bernardo Silva à la 75e minute à la place de Valverde pour redynamiser l'équipe.

À la 85e minute, l'arbitre a accordé un penalty à Malaga, et les joueurs du Real Madrid ont protesté, ce qui a amené l'arbitre à consulter l'écran de la VAR pour revoir l'action. Il a annulé sa décision après avoir constaté que le ballon était parti de la tête de Rüdiger, qui avait dévié le ballon alors qu'il se trouvait dans le mur, pour arriver directement sur le bras de Diomandé sans intention.

Le Real Madrid a reculé pour défendre et tenter de mener des contre-attaques, alors que Malaga se portait à l'attaque dans l'espoir de marquer un but pour sauver l'honneur.

Arda Güler est entré en jeu à la 87e minute à la place de Jude Bellingham, et le Real Madrid a réussi à exploiter la montée offensive de Malaga, menant une attaque rapide qui s'est conclue par le quatrième but à la suite d'une belle combinaison entre Güler et Vinicius.

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