VIDÉO - PSG : Neymar, Mbappé et Dani Alves chanteurs d'un soir à l'anniversaire du Brésilien

De nombreux invités sont venus célébrer le 27e anniversaire de la star brésilienne ce lundi soir. Neymar et ses coéquipiers se sont mués en chanteurs.

Ecarté des terrains pour plusieurs semaines en raison de sa blessure au pied, Neymar a fêté son 27ème anniversaire ce lundi soir en compagnie de nombreux invités dont la plupart étaient des joueurs du Paris Saint-Germain. Comme la saison dernière, plusieurs photos et vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux de la fête organisée pour l'attaquant brésilien. L'année dernière, les vidéos de Yuri Berchiche étant alcoolisés avaient faire réagir.

Cette année, c'est une vidéo de Kylian Mbappé, Dani Alves et l'homme de la soirée, Neymar, faisant le show sur scène qui a fait le buzz. Les trois joueurs du PSG se sont mués en chanteur à l'occasion. Si les Brésiliens sont habitués à chanter et danser dans le vestiaire du PSG, voir Mbappé se "lâcher" est beaucoup plus rare. Le champion du monde 2018 est d'ailleurs le seul à danser sur scène.

On y voit notamment Neymar gêné par son pied droit qui est immobilisé, empêchant la star du PSG de bouger et de danser sur scène. Ce n'est toutefois pas sa blessure qui a empêché Neymar de célébrer son 27ème anniversaire. Pour rappel, le thème de la soirée, organisée au Pavillon Gabriel à Paris, était le rouge. Une couleur qui a habillé la plupart des convives.