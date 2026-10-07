Vidéo : propos déplacés et insultes, le président de la Fédération argentine victime des adieux de Messi

Quelques minutes avant le coup d'envoi du match de l'équipe nationale argentine face au Bénin, et lors de la cérémonie d'adieu de Lionel Messi au stade Monumental, un groupe de supporters a scandé des chants hostiles au président de la Fédération argentine de football, Claudio « Chiqui » Tapia.

Ces chants se sont répétés après le match, lors d'un spectacle aérien de drones.

Les supporters ont scandé « Chiqui Tapia, balance, Chiqui Tapia, corrompu, fils de pute », tandis que les spectateurs continuaient d'entrer dans le stade pour assister au match, selon le journal argentin La Nación.

Les chants ont d'abord retenti depuis la tribune supérieure du Centenario, puis, au fil des minutes, se sont étendus à d'autres zones du stade, y compris la célèbre tribune Sívori.

La tribune Sívori est l'une des plus emblématiques du stade Monumental, et elle est réputée pour l'ambiance bruyante des supporters de River Plate, notamment dans sa partie supérieure.

De son côté, le journaliste argentin Juanma Tucci a déclaré sur X : « Les gens ont lancé des insultes au président de la Fédération argentine de football au stade Monumental, quelques minutes avant le match Argentine - Bénin. Détruire le football argentin n'est pas une mince affaire. »

Puis, dès la fin du match, les chants ont repris de plus belle. Alors qu'un hommage était rendu à Messi à l'aide des drones, le président de la Fédération argentine de football a de nouveau été la cible de huées.