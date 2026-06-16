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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Vidéo : profitant d'une erreur défensive grossière, Haaland a ouvert son compteur but en Coupe du monde en inscrivant un doublé face à l'Irak

Irak vs Norvège
Irak
Norvège
Coupe du monde
E. Haaland
Irak
Norvège
É.-U.

La machine à buts de Haaland ne s'arrête pas

Erling Haaland, la star de l’équipe de Norvège, a ouvert son compteur buts en Coupe du monde en inscrivant un doublé face à l’Irak lors de son premier match dans la compétition.

Il a ouvert son compteur à la 29^e minute de la rencontre disputée tôt ce mercredi au stade Gillette de Boston (États-Unis), lors de la première journée du groupe 9.

La star de Manchester City a repris d’une tête puissante un centre précis au fond des filets, profitant d’un marquage défensif insuffisant.

Il a ensuite inscrit le deuxième but deux minutes avant la fin de la première mi-temps, profitant d’une erreur catastrophique du gardien Jalal Hassan, qui a tardé à dégager le ballon devant ses cages.

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Selon Opta, il a désormais marqué lors de ses 11 dernières sorties avec la sélection norvégienne, une série lancée en novembre 2024.

Selon Squawka, il a désormais marqué lors de ses débuts dans la Ligue des champions, la Bundesliga, la Premier League et, désormais, la Coupe du monde.

Selon « Stats Foot », Haaland est également le premier Norvégien à signer un doublé en Coupe du monde.

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