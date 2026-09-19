Le choc subi par Al Ahly face aux Sud-Africains de Sundowns ne s'est pas achevé au coup de sifflet final, la controverse s'étant déplacée du terrain à la salle de conférence de presse, dans une scène marquante dont le protagoniste a été l'entraîneur de l'équipe, Marino Pusic, qui s'est engagé dans une vive discussion avec un journaliste au sujet d'une question sur ses choix tactiques durant le match.

Al Ahly s'est incliné samedi soir à l'extérieur face à Sundowns, sur le score de deux buts à un, lors du match qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la Coupe des Confédérations.

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L'incident a débuté lorsque le journaliste a interrogé Pusic au sujet de Saleh Abou Al Shamat, expliquant que le joueur aurait dû avoir l'occasion de participer avant les dernières minutes, avant que l'entraîneur ne réponde d'un ton tranchant : « Il semble que vous soyez un supporter de l'un des joueurs, et vous avez raison, mais votre question n'est pas logique, nous avons été bons aujourd'hui. »

L'affaire ne s'est pas arrêtée à cette réponse, puisque Pusic est revenu à la charge en observant la réaction du journaliste, après avoir remarqué son sourire durant l'échange, faisant sortir la discussion du cadre traditionnel des conférences de presse pour se transformer en une confrontation directe devant les médias présents dans la salle.

L'entraîneur d'Al Ahly a dit au journaliste : « Pourquoi riez-vous ? Riez-vous de votre équipe ? », dans une séquence qui a attiré l'attention, d'autant plus que la question est intervenue quelques minutes après la défaite d'Al Ahly face à Sundowns sur le score de 2-1 et la perte de l'occasion de remporter le titre.

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La vivacité de Pusic en conférence est venue prolonger la controverse qui a entouré ses décisions durant le match, d'autant plus que la participation d'Abou Al Shamat n'est intervenue que dans les deux dernières minutes seulement, ce qui a également suscité le mécontentement du joueur après le coup de sifflet final, celui-ci ayant quitté le terrain en colère et retiré le maillot d'Al Ahly dans une séquence qui a provoqué de vives réactions.

Entre la défaite d'Al Ahly face à Sundowns et la polémique autour des changements, la conférence de presse a eu sa part de sensations, après qu'une question sur un joueur n'ayant participé que quelques minutes s'est transformée en une altercation remarquée, dont l'intitulé le plus marquant a été la question de Pusic au journaliste : « Pourquoi riez-vous ? ».



