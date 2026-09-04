La décision de ne pas faire retirer le penalty manqué par Kylian Mbappé dans les derniers instants de la rencontre entre le Real Madrid et le Real Betis a suscité une vive polémique, après que le défenseur du Betis Marc Bartra est apparu dans la surface de réparation avant l'exécution du penalty, puis est intervenu par la suite pour dégager le ballon en corner après l'arrêt du gardien Álvaro Valles sur la première tentative.

Certains supporters du Real Madrid ont réclamé que le penalty soit retiré, en s'appuyant sur le fait que Bartra fut le premier à pénétrer dans la surface, et que son intervention fut déterminante pour dégager le ballon et empêcher Mbappé de suivre son tir. Mais un détail précis de l'action explique pourquoi cela n'a pas été considéré comme un motif suffisant pour faire retirer le penalty.

Bartra est entré, mais il n'était pas au sol

Le journal espagnol Mundo Deportivo a indiqué qu'il était vrai que Bartra s'était déplacé à l'intérieur de la surface avant l'exécution du penalty par Mbappé, mais qu'il avait sauté pour aller au contact du ballon, et qu'au moment où l'attaquant français a tiré le penalty, Bartra n'avait pas encore touché la pelouse à l'intérieur de la surface : il était en effet toujours en l'air.

C'est là que réside le point décisif de l'action, car la simple présence du joueur au-dessus de la surface de réparation pendant son saut ne signifie pas nécessairement qu'il a commis une faute d'entrée déterminante au moment de l'exécution du penalty. Et surtout, Bartra a pu intervenir après l'arrêt de Valles sur le ballon, mais il n'avait pas les pieds ancrés à l'intérieur de la surface au moment du tir.

Par conséquent, et bien que l'action ait paru douteuse à première vue, ce détail affaiblit considérablement l'argument en faveur d'un nouveau penalty, et donne à la décision de l'arbitre de ne pas le faire retirer une explication logique.

Le penalty de Mbappé constituait l'une des dernières occasions pour le Real Madrid de sauver le match, après que le Français a manqué la tentative à la 90e minute + 5, face à un Valles brillant, permettant au Betis de conserver son avantage 1-0 et d'infliger à la formation madrilène sa première défaite de la saison.