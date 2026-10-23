Ali Al-Bulaihi ne s'est pas contenté d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de la Saudi Pro League Roshn, après avoir conduit Al-Shabab à la victoire face à Al-Fateh. Les échos de sa soirée exceptionnelle se sont étendus jusqu'aux studios de télévision, lorsque le défenseur d'Al-Shabab a adressé un message remarqué au journaliste Walid Al-Faraj, dont la réponse a attiré tous les regards.

Al-Bulaihi, auteur d'un doublé dans la victoire d'Al-Shabab sur le score de trois buts à un, a choisi d'adresser ses propos à Al-Faraj à l'issue de la rencontre, dans une scène qui a suscité l'intérêt, d'autant que ce match ne lui a pas seulement offert trois points importants, mais l'a aussi propulsé en tête d'un record historique au niveau des défenseurs de la compétition.

Le défenseur d'Al-Shabab a déclaré après le match : « Je vais faire l'interview pour Walid Al-Faraj », avant d'évoquer l'importance de la victoire, ajoutant : « Nous avons signé une victoire importante après un faux pas à domicile. Il est normal que je marque et j'ai établi le record de buts en tant que défenseur dans le championnat ! ».

La réaction d'Al-Faraj au message d'Al-Bulaihi ne s'est pas fait attendre, puisque le journaliste est apparu dans son émission « Rotana Sport maa Walid » sur la chaîne Rotana Khalijiya, relevant son igal dans un geste remarqué, affirmant également que le défenseur d'Al-Shabab avait le droit de dire ce qu'il voulait, en référence à sa réaction aux propos du joueur après l'exploit qu'il venait de réaliser.

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Cette ambiance est survenue après qu'Al-Bulaihi a livré un match exceptionnel face à Al-Fateh. Ricardo Matias a ouvert le score pour Al-Shabab à la 17e minute, avant que le défenseur saoudien n'ajoute le deuxième but à la 31e minute, tandis que Lukas Haraslin a inscrit l'unique but d'Al-Fateh à la 40e minute, puis Al-Bulaihi est revenu en seconde période pour marquer le troisième but de son équipe à la 54e minute.

Avec ce doublé, Al-Bulaihi a porté son total à 22 buts dans l'histoire de ses participations en Pro League, prenant seul la tête de la liste des défenseurs les plus prolifiques de la compétition, dépassant l'Algérien Farouk Chafaï qui en compte 21, les buts d'Al-Bulaihi se répartissant entre Al-Hilal avec 17 buts, Al-Shabab avec quatre buts, et un but sous le maillot d'Al-Fateh.