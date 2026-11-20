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Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale dans les Clasicos face à son rival historique, Al-Ahli, grâce à son premier but depuis sa retraite internationale.

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Al-Nassr se déplaçait ce vendredi chez son rival historique, Al-Ahli, au stade Al-Inmaa de Djeddah , pour un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour Al-Nassr à la 14e minute de jeu, profitant d'une erreur fatale du milieu de terrain français d'Al-Ahli, Valentin Atangana.

L'autre Portugais, Samu Costa, milieu de terrain d'Al-Nassr, a pressé Atangana au milieu du terrain et lui a subtilisé le ballon, avant que celui-ci ne parvienne à Ronaldo, qui l'a expédié directement dans les filets du gardien sénégalais d'Al-Ahli, Édouard Mendy.

Il s'agit du premier but inscrit par la star portugaise depuis sa retraite internationale, le jeudi 5 novembre, puisqu'il n'avait disputé aucune rencontre depuis.

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Al-Nassr devait affronter Al-Hazm entre le 5 et le 7 novembre, au stade de la cité sportive Roi-Abdallah de Buraydah, pour le compte de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

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Mais la ligue de la Roshn Saudi League a décidé de reporter les rencontres de cette journée, parallèlement au report de la Coupe d'Asie des nations 2027 de janvier à décembre de l'année prochaine, afin de permettre aux équipes de disputer leurs matchs sans pression, le calendrier offrant suffisamment de marge.

Absent lors de la dernière trêve internationale, Ronaldo a fait son retour à l'occasion du Clasico, et il ne lui a fallu que 14 minutes pour inscrire le premier but.

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Grâce à cette réalisation, Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire d'Al-Nassr dans les Clasicos face à Al-Ahli en Roshn Saudi League, selon le réseau de statistiques « Opta ».

Ronaldo a atteint la barre des cinq buts dans les Clasicos face à Al-Ahli en Roshn Saudi League, rejoignant ainsi Mohammed Al-Sahlawi et le Brésilien Anderson Talisca, deux anciennes stars d'Al-Nassr.

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Il manque encore 6 buts à la star portugaise pour s'emparer du record historique des Clasicos, détenu par le Syrien Omar Al-Somah, ancien attaquant d'Al-Ahli, auteur de 11 buts contre Al-Nassr dans le championnat professionnel.

Par ailleurs, le Madérien a porté son total à 9 buts cette saison en Roshn Saudi League, s'emparant seul de la deuxième place du classement des buteurs, à 4 longueurs de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli.

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Ronaldo poursuit également sa marche vers le 1 000e but de sa carrière : sa réalisation face à Al-Ahli était la 986e, ce qui le place à seulement 14 buts de ce cap historique sans précédent.

À noter que Ronaldo avait disputé 12 matchs avec Al-Nassr toutes compétitions confondues avant ce Clasico face à son rival historique Al-Ahli, inscrivant 9 buts sans délivrer la moindre passe décisive.