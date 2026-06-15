Vidéo : pour la deuxième fois, un but contre son camp pénalise l’Égypte dans cette Coupe du monde

Les supporters égyptiens, euphoriques après l’ouverture du score historique face à la Belgique, ont vu leur joie tourner au cauchemar en seconde période. Sur un centre belge à la 66^e minute, Mohamed Hani, tentant de repousser le danger, a malheureusement propulsé le ballon dans ses propres filets, offrant aux Diables Rouges l’égalisation (1-1) lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À la 66^e minute, sur un centre belge dans la surface de réparation, Mohamed Hani a tenté de dégager le ballon, mais celui-ci a fini au fond des filets égyptiens, ramenant le score à 1-1 alors que les Pharaons menaient grâce à l’ouverture du score d’Imam Ashour.

Il s’agit du deuxième csc de l’histoire des Pharaons en Coupe du monde, après celui d’Ahmed Fathy contre la Russie en 2018.

En 2018, les Pharaons avaient déjà concédé une défaite 3-1 face à la Russie, les hôtes ayant ouvert le score dès la 47^e minute par l’intermédiaire d’Ahmed Fathy, avant d’enchaîner deux autres buts.

Ce but malheureux a ravivé le souvenir douloureux d’Ahmed Fathy, dont la déviation avait également profité à la Russie en 2018, marquant alors le premier c.s.c. de l’histoire égyptienne en Coupe du monde.

Auparavant, à la 19e minute, Imam Ashour avait ouvert le score d’une frappe puissante des 20 mètres, signant son premier but international avec les Pharaons. Il est devenu le quatrième Égyptien à marquer en Coupe du monde après Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani et Mohamed Salah.

Les Pharaons restent néanmoins en quête de leur premier succès en Coupe du monde, dans une poule où figurent la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande.