Vidéo : pour exaucer le souhait d'un membre de sa famille, Osimhen a un geste inattendu envers Yamal

Après la rencontre entre Galatasaray et le Barça, mardi, la star nigériane Victor Osimhen, attaquant du club turc, a attiré tous les regards en raison d'un geste inattendu à l'égard de Lamine Yamal.

Galatasaray s'est incliné sur sa pelouse face au Barça sur le score de 4-1, après avoir pourtant mené d'un but, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Au coup de sifflet final, Osimhen s'est dirigé vers Yamal, alors que les deux joueurs se trouvaient dans le couloir menant aux vestiaires, et lui a demandé de prendre une photo avec sa sœur.

Dans une vidéo qui a largement circulé et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, publiée par le site turc haberler, Osimhen s'approche de Yamal, le prend par le bras et l'emmène vers sa sœur, qui souhaitait prendre une photo souvenir avec la star du Barça.

Le site précise qu'Osimhen a lui-même joué les photographes, prenant le téléphone de sa sœur pour immortaliser l'instant et réaliser son souhait.

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