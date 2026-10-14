Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP
Traduit par

Vidéo : pour exaucer le souhait d'un membre de sa famille, Osimhen a un geste inattendu envers Yamal

Galatasaray vs FC Barcelone
Galatasaray
FC Barcelone
Ligue des Champions
L. Yamal
V. Osimhen
Turquie
Espagne
Nigeria

Vive réaction : la star nigériane attire tous les regards

Après la rencontre entre Galatasaray et le Barça, mardi, la star nigériane Victor Osimhen, attaquant du club turc, a attiré tous les regards en raison d'un geste inattendu à l'égard de Lamine Yamal.

Galatasaray s'est incliné sur sa pelouse face au Barça sur le score de 4-1, après avoir pourtant mené d'un but, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Au coup de sifflet final, Osimhen s'est dirigé vers Yamal, alors que les deux joueurs se trouvaient dans le couloir menant aux vestiaires, et lui a demandé de prendre une photo avec sa sœur.

Dans une vidéo qui a largement circulé et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, publiée par le site turc haberler, Osimhen s'approche de Yamal, le prend par le bras et l'emmène vers sa sœur, qui souhaitait prendre une photo souvenir avec la star du Barça.

Le site précise qu'Osimhen a lui-même joué les photographes, prenant le téléphone de sa sœur pour immortaliser l'instant et réaliser son souhait.

À lire aussi : Arteta à propos de la surprise de Messi au sujet d'une star d'Arsenal : les yeux du meilleur joueur de l'histoire voient mieux que tout le monde


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google