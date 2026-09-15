Le retour d'Al-Nassr en Ligue des champions d'Asie Élite ne s'est pas déroulé comme l'espéraient Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, la visite du club saoudien au stade Hazza bin Zayed s'étant transformée en une soirée cauchemardesque, dont la formation émiratie est sortie avec une large victoire (4-0) qui a confirmé sa capacité à rivaliser avec l'un des plus grands clubs du continent.

Al-Nassr a abordé la rencontre en quête d'un départ solide dans la compétition continentale, surtout après son retour en Ligue des champions d'Asie Élite consécutif à sa participation la saison dernière à la Ligue des champions d'Asie 2. Mais les calculs ont vite changé face à Al-Ain, qui a su exploiter la moindre erreur et frapper son adversaire là où ça fait mal.

La famille Rahimi accable Al-Nassr d'un triplé

Al-Ain n'a eu besoin que de 25 minutes pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Hussein Rahimi, qui a profité d'une erreur catastrophique de Saad Al-Nasser, après que l'arrière gauche a transmis le ballon de manière erronée malgré le temps et l'espace dont il disposait, permettant au joueur d'Al-Ain de s'en emparer et de le loger entre les jambes de Nawaf Al-Aqidi au fond des filets.

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Al-Nassr n'a pas trouvé les solutions pour stopper les mouvements des joueurs d'Al-Ain, et les hôtes ont continué à mettre la pression et à exploiter les espaces derrière la défense du club saoudien, jusqu'à ce que Hussein Rahimi revienne à la 63e minute pour ajouter le deuxième but, profitant d'un déplacement idéal et d'une nouvelle brèche dans l'arrière-garde d'Al-Nassr.

La soirée de la famille Rahimi ne s'est achevée qu'avec l'apparition de Sofiane, qui a inscrit le troisième but d'Al-Ain à la 72e minute, faisant des deux frères marocains les auteurs des trois premiers buts dans les filets d'Al-Nassr, au milieu d'un effondrement défensif manifeste et de l'incapacité des joueurs du club saoudien à gérer les mouvements des hôtes.

Giacomarcs signe la fin, et Khaled Issa brille

Alors qu'Al-Nassr cherchait la moindre occasion de revenir, Al-Ain s'est montré plus dangereux et mieux organisé, tandis que les tentatives de la formation saoudienne se sont heurtées à la performance éclatante de Khaled Issa, le gardien des hôtes, qui a repoussé de nombreuses occasions et a privé Al-Nassr de réduire l'écart.

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À la 85e minute, Al-Ain a porté le coup final, après que Giacomarcs a inscrit le quatrième but sur une passe de Rahimi, la formation émiratie parachevant ainsi une soirée exceptionnelle aux dépens d'Al-Nassr, qui s'est montré incapable de créer le danger nécessaire, tant sur le plan défensif qu'offensif.

Al-Ain a ainsi gâché le retour de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers en Ligue des champions d'Asie Élite, après qu'Al-Nassr avait participé la saison dernière à la Ligue des champions d'Asie 2, entamant son parcours dans la compétition la plus relevée du continent par une lourde défaite sur un score de quatre buts à zéro au stade Hazza bin Zayed, lors d'une soirée où Al-Ain a imposé sa loi du début à la fin.