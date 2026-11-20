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Une vive polémique arbitrale a éclaté autour du but inscrit par Al-Ahli, avant son annulation par l'arbitre argentin Facundo Tello, lors du Clasico face à son rival historique, Al-Nassr, en Roshn Saudi League.

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Al-Nassr s'est déplacé chez son rival historique, Al-Ahli, ce vendredi , au stade Al-Inma de Djeddah, pour un match en retard de la 9e journée de la Roshn League.

À la 31e minute de jeu, le défenseur turc d'Al-Ahli Merih Demiral a trompé Al-Nassr après une sortie manquée du gardien brésilien du club de la capitale, Bento : le ballon lui est parvenu devant le but vide et il l'a envoyé au fond des filets d'une tête.

Mais l'arbitre argentin Facundo Tello, après avoir accordé le but, est allé consulter la vidéo avant de finalement l'annuler, estimant que Bento avait été gêné par le milieu de terrain d'Al-Ahli Ziyad Al-Johani.

Cette décision a provoqué la vive colère du Néerlandais Marino Bosic, entraîneur d'Al-Ahli, qui est allé discuter avec l'arbitre de la rencontre, estimant que le but était valable.

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La décision a divisé les spécialistes de l'arbitrage : certains ont approuvé le choix de l'arbitre argentin, jugeant que le gardien brésilien avait été gêné, tandis que d'autres ont estimé que le contact était normal, ce qui signifie que le but était valable.

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L'ancien arbitre égyptien Mohamed Kamal Richa a déclaré au quotidien saoudien « Al-Riyadiyah » : « La décision de l'arbitre du Clasico d'annuler le but d'Al-Ahli est correcte. »

Il a précisé : « Ziyad Al-Johani, le joueur d'Al-Ahli, a barré la route de Bento, le gardien d'Al-Nassr, ce qui l'a empêché de se déplacer vers le ballon. »

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Fahad Al-Mirdasi, ancien arbitre saoudien, ne partage toutefois pas cette analyse : il a affirmé que le but était valable, faute de contact.

Dans des propos relayés par le compte officiel de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », Al-Mirdasi a déclaré : « À la 31e minute, la décision d'annuler le but d'Al-Ahli n'est pas correcte. »

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Il a précisé : « Le joueur d'Al-Ahli Ziyad Al-Johani n'a commis aucune faute sur le gardien d'Al-Nassr Bento Matheus. L'arbitre vidéo a eu tort d'appeler l'arbitre, le but aurait dû être accordé. »

Le suspense s'est poursuivi en seconde période, grâce à ce même défenseur turc Merih Demiral, qui a obtenu un penalty pour Al-Ahli à la 67e minute de jeu.

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Demiral a reçu un centre dans la surface de réparation et Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr, a tenté de le suivre, mais le défenseur turc est tombé au sol en réclamant un penalty.

Dans un premier temps, l'arbitre argentin a ignoré les réclamations des joueurs d'Al-Ahli, avant de se rendre à la vidéo pour revoir l'action de près, puis d'accorder un penalty à Al-Ahli.

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L'attaquant anglais d'Al-Ahli Ivan Toney ne s'est pas fait prier : il s'est chargé du penalty et l'a frappé en force sur la droite du gardien brésilien Bento, qui n'a pas pu l'atteindre, inscrivant ainsi le deuxième but du club de Djeddah à la 71e minute de jeu.