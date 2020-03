VID֧ÉO - Pogba, la saison en enfer du Red Devil

Paul Pogba connait une saison très compliquée au sein de sa formation de Manchester United.

Après trois mois d’absence, Paul Pogba s’apprête à effectuer son retour à l’entrainement. Si la saison anglaise venait à reprendre, l’international tricolore aura beaucoup à se faire pardonner. Et pour cause ; jusque-là, sa campagne sa campagne a été très compliquée avec beaucoup d’indisponibilités et aussi énormément de polémiques concernant son avenir. L’ancien bianconero n’est définitivement plus le leader des Red Devils.