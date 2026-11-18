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Sept heures seulement ont séparé ses adieux aux États-Unis du début de la mission la plus difficile de sa carrière. Mauricio Pochettino est arrivé à Manchester ce mercredi, non pas pour lancer un nouveau projet, mais pour mener une bataille pour le maintien dans un club qui faisait autrefois trembler toute l'Europe.

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Selon l'agence Reuters, le technicien argentin est arrivé à Manchester United après un vol de nuit qui l'a conduit de son dernier match avec la sélection américaine au cœur d'une crise sans précédent à Old Trafford, où le club cherche désespérément à se redresser avant qu'il ne soit trop tard.

Pochettino a publié sur son compte Instagram une vue aérienne de la ville de Manchester, annonçant ainsi la fin d'un voyage de sept heures depuis Cincinnati, un cliché qui ressemblait à l'annonce officielle du début d'une nouvelle ère.

Un avion privé l'a emmené peu après la victoire des États-Unis face à Haïti mardi soir, et il a été conduit directement au centre d'entraînement de United à Carrington, sans le moindre temps de repos ni de célébration de ses adieux à la sélection américaine.

Âgé de 54 ans, Pochettino n'a guère le temps de s'adapter à son nouvel environnement : un déplacement décisif l'attend en Premier League face à Liverpool dimanche prochain, premier véritable test à la tête de l'équipe.

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Manchester United avait annoncé la nomination de Pochettino vendredi dernier, après le limogeage de Michael Carrick. Le technicien avait repoussé son arrivée pour diriger la sélection américaine lors des deux matchs de quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, avant de faire ses adieux aux joueurs et de mettre le cap sur l'Angleterre.

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Pochettino va devoir rapidement passer du football international aux préoccupations quotidiennes de la gestion d'un club, où chacun de ses faits et gestes sera scruté, alors que l'équipe a besoin d'un changement radical et rapide, tant dans le jeu que dans les résultats.

Manchester United n'a plus remporté le championnat depuis 2013, année du départ à la retraite de l'emblématique Alex Ferguson, et le club aux 20 titres de champion d'Angleterre n'a signé qu'une seule victoire en 10 matchs cette saison, ce qui le place au 18e rang du classement.

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Il s'agit du plus mauvais classement de l'équipe à ce stade de la saison depuis l'exercice 1986-1987, celui-là même où Ferguson avait pris les commandes. Quarante ans plus tard, Pochettino débarque dans des circonstances tout à fait similaires.

À l'arrivée de Ferguson à Manchester United, le club attendait un titre de champion depuis près de deux décennies et, deux jours seulement après sa prise de fonction, son équipe s'était inclinée face à Oxford United et avait plongé dans la zone de relégation.

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Manchester United avait terminé cette saison-là à la 11e place, et il avait fallu attendre 1993 pour que Ferguson décroche le titre, même s'il avait remporté entre-temps la Coupe d'Europe, la Coupe des coupes, la FA Cup et la Coupe de la Ligue.

Mais la situation est aujourd'hui radicalement différente. Il est peu probable que Pochettino, dont l'unique titre de champion en tant qu'entraîneur a été remporté avec le Paris Saint-Germain, bénéficie d'autant de patience que Ferguson, surtout à une époque marquée par l'immédiateté et la pression des supporters et des médias.

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Dans une scène cocasse après le dernier match des États-Unis, le milieu américain DaMarcus Beasley, qui a passé une saison en prêt à Manchester City, a taquiné Pochettino en lui lançant : « Manchester restera toujours bleue. »

Une simple boutade, mais qui reflète l'ampleur du défi qui attend le technicien argentin : toute la ville a désormais les yeux rivés sur lui, et les supporters des Red Devils attendent de lui qu'il rende à United son prestige et qu'il éloigne le spectre de la relégation qui hante l'équipe depuis le début de la saison.