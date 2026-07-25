Vidéo : « Personne ne le déteste », Haaland enflamme le mariage de Donnarumma avec une célébration inattendue

Le Norvégien Erling Haaland a volé la vedette lors du mariage de son coéquipier à Manchester City, le gardien italien Gianluigi Donnarumma, après avoir mené les invités dans une exécution de la célèbre chorégraphie du « viking row », dans une scène qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Cette chorégraphie remonte à la sélection norvégienne, qui a contribué à sa popularisation lors de la Coupe du monde 2026. Elle repose sur un meneur qui frappe le tambour à deux reprises pour donner le rythme, avant que les participants ne s'assoient en rangs serrés et n'imitent le mouvement de la rame en scandant le mot « Row ».

Les joueurs de la Norvège avaient présenté cette chorégraphie durant le Mondial sous la houlette de Martin Ødegaard, après la victoire sur le Brésil, avant que Haaland ne la transpose cette fois dans l'ambiance d'un mariage.

Donnarumma a épousé sa compagne Alessia Elefante lors d'une cérémonie fastueuse organisée en Italie, en présence de plusieurs stars du football, parmi lesquelles Sandro Tonali, Nicolò Barella et la légende du Milan AC Paolo Maldini.

Pendant la cérémonie, Haaland est monté sur scène et a saisi le tambour pour mener des dizaines d'invités dans l'exécution de la chorégraphie, tandis que tout le monde s'asseyait par terre pour imiter le mouvement de la rame au rythme des tambours.

L'attaquant norvégien, qui a fêté son vingt-sixième anniversaire il y a quelques jours, a apporté une ambiance joyeuse à la fête, éclatant de rire à un moment donné et s'arrêtant pour expliquer à l'un des invités la bonne manière d'exécuter la chorégraphie.

Le public a réagi aux images relayées : un supporter a écrit « Personne ne déteste cet homme », tandis qu'un autre a commenté « Je n'arrive pas à m'arrêter de rire, ça avait l'air d'être un mariage très amusant », et un troisième a écrit « Haaland est vraiment incroyable », d'après ce qu'a rapporté le journal The Sun.

Haaland assistait à la cérémonie en compagnie de sa compagne Isabel Haugseng Johansen, tandis que Donnarumma célébrait son mariage avec son amour d'enfance, avec laquelle il a eu son premier enfant en 2024.

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