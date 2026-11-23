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Les premières minutes du match entre les Qataris d'Al-Shamal et les Saoudiens d'Al-Ahli, venus leur rendre visite, ont été riches en rebondissements et ont mis deux stars d'Al-Ahli, Firas Al-Buraikan et Ivan Toney, face à un test précoce, dans une rencontre où il est interdit de gâcher la moindre occasion.

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Les premières minutes du match entre les Qataris d'Al-Shamal et les Saoudiens d'Al-Ahli, venus leur rendre visite, ont été riches en rebondissements et ont mis deux stars d'Al-Ahli, Firas Al-Buraikan et Ivan Toney, face à un test précoce, dans une rencontre où il est interdit de gâcher la moindre occasion.

La rencontre se dispute au stade Al-Bayt, au Qatar, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite, saison 2026-2027.

Ce match revêt une importance particulière pour les deux équipes, qui cherchent à améliorer leur position au classement de la zone Ouest. Al-Ahli aborde la rencontre à la sixième place avec 8 points, tandis qu'Al-Shamal occupe la huitième place avec 5 points, selon le classement établi avant le coup d'envoi de la journée.

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Al-Ahli n'a pas tardé à imposer sa supériorité : Firas Al-Buraikan a ouvert le score dès la 11e minute, à la suite d'une passe en profondeur parfaitement dosée d'Ivan Toney. Seul face au but, l'attaquant saoudien a glissé le ballon du pied gauche dans le petit filet du côté gauche du gardien pour donner l'avantage à son équipe.

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Ce but est venu d'un bon appel de Toney, qui a exploité l'espace dans le dos de la défense d'Al-Shamal avant de délivrer la passe décisive, confirmant la complicité offensive entre lui et Al-Buraikan en ce début de rencontre.

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Al-Shamal a tenté de réagir rapidement, et Tiago Silva a failli égaliser à la 14e minute avec une puissante frappe du pied droit décochée à plus de 35 yards, mais le ballon est passé au-dessus de la barre transversale.

Un penalty controversé

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À la 15e minute, le suspense s'est poursuivi : Al-Ahli a obtenu un penalty après une faute du défenseur Mosab Khoder sur le Brésilien Wenderson Galeno dans la surface de réparation.

Les ralentis ont montré les deux joueurs au coude-à-coude, Galeno lancé avec Khoder dans son dos, mais le très léger contact entre eux a fait polémique. Les arbitres de la salle VAR ont alors appelé l'arbitre à revoir l'action et, après un échange entre eux, celui-ci a décidé d'accorder le penalty, offrant à l'équipe saoudienne une occasion en or de creuser l'écart rapidement et de mettre son adversaire sous une pression accrue.

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Ivan Toney s'est présenté pour tirer le penalty à la 19e minute, mais il n'a pas réussi à transformer l'occasion en deuxième but : sa frappe molle du pied droit a été arrêtée et captée par le gardien Babacar Seck, qui a ainsi préservé les espoirs d'Al-Shamal de revenir dans le match.

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