Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, s'est transformé en « petit ami jaloux », lors d'une scène dont l'écho s'est répandu sur les réseaux sociaux.

Selon le journal « The Sun », l'acteur italien Michele Morrone a été aperçu en train de discuter avec Isabel Johansen, la petite amie de Haaland.

Alors que Morrone et sa petite amie discutaient, Haaland a lancé à la caméra : « Doucement, doucement, doucement », avant d'ajouter : « Pas aussi près, pas aussi près ».

Mais le large sourire qui est apparu juste après a montré que l'imposante star norvégienne ne faisait que plaisanter.

La séquence, qui s'est largement répandue, provient d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Haaland, où sa petite amie Isabel apparaît régulièrement.

Il est clair que Haaland a poursuivi son activité annexe sur YouTube, avant le début de la nouvelle saison de Premier League.







