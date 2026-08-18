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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

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Vidéo : pas de surprise, Al-Nassr corrige Al-Diriyah et rejoint les grands en huitièmes de finale de la Coupe

Al Diriyah vs Al Nasr FC
Al Diriyah
Al Nasr FC
King Cup
Arabie saoudite

« Al Alami » dernier qualifié pour les huitièmes de finale

Le club d'Al-Nassr a refusé de tomber dans le piège des surprises en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, rejoignant ainsi les grands en huitièmes de finale.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Diriyah sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi sur la pelouse d'Al-Awwal Park, au tour des 32 de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Al-Diriyah a entamé le match avec force, au point d'ouvrir le score après seulement deux minutes de jeu, par l'intermédiaire de son joueur Oscar Rodriguez, qui a exploité un centre au ras du sol pour le dévier dans les filets du gardien brésilien Bento.

Mais la réplique d'Al-Nassr a été sévère, notamment grâce au brio de sa star portugaise João Félix, qui a délivré le premier but à la 11e minute pour le défenseur français Mohamed Simakan, en lui adressant un centre au ras du sol que ce dernier a dévié dans les filets d'une talonnade.

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Félix a lui-même ajouté le deuxième but d'Al-Nassr à la 36e minute, après que l'ailier français Kingsley Coman a brillamment percé sur le flanc droit avant de lui adresser un centre au ras du sol qu'il a dévié dans les filets du gardien Nikola Vasilj.

Une seule minute plus tard, l'attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan a inscrit le troisième but, après s'être présenté seul face au but de Vasilj, profitant d'une passe en profondeur remarquable de l'ailier sénégalais Sadio Mané, avant de la glisser habilement dans les filets.

João Félix a marqué son deuxième but et le quatrième d'Al-Nassr à la 68e minute, en exploitant un centre au ras du sol remarquable du latéral droit Nawaf Boushal, pour le catapulter directement dans les filets de Vasilj, qui n'est pas parvenu à l'arrêter.

Al-Nassr se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, rejoignant le cortège des grands qui ont évité les surprises, à l'image d'Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad et Al-Qadsiah.

« Al-Alami » rêve de soulever la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour la première fois après 36 ans d'absence, plus précisément depuis son dernier sacre en 1990.

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