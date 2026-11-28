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Le Real Madrid a subi une défaite douloureuse dans son stade Santiago-Bernabéu, battu 2-1 par le Deportivo Alavés malgré sa possession du ballon et ses tentatives répétées pour revenir au score. La série de victoires sous les ordres de José Mourinho s'arrête ainsi après 10 matchs consécutifs, et le club merengue encaisse un coup dur dans la course au titre de champion d'Espagne.

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Le Real Madrid abordait cette rencontre de la 14e journée de Liga avec l'ambition de signer un 11e succès consécutif et de rejoindre le FC Barcelone en tête du classement, porté par l'élan considérable de sa large victoire 5-1 face au PSV Eindhoven en Ligue des champions. Mais Alavés a déjoué les pronostics et repart avec les trois points de l'antre merengue.

Les locaux ont entamé la partie par un pressing offensif marqué, et Kylian Mbappé a failli ouvrir le score très tôt, obligeant le gardien Antonio Sivera à intervenir dès la 5e minute, avant d'offrir une autre occasion à Vinícius Júnior trois minutes plus tard, sans que le Brésilien parvienne à trouver le chemin des filets.

Contre le cours du jeu, Alavés a profité d'une erreur défensive de Dean Huijsen, auteur d'une passe en retrait trop molle. Toni Martínez a intercepté le ballon, s'est présenté seul face à Thibaut Courtois, l'a dribblé et a poussé le ballon dans le but vide à la 22e minute.

Le Real Madrid a tenté d'égaliser avant la pause, mais les tentatives de Jude Bellingham n'ont rien donné : Sivera a repoussé sa frappe à la 34e minute, puis un autre essai de l'Anglais a été dévié en corner.

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Malgré sa domination et sa possession, le club merengue n'a pas réussi à percer la défense bien organisée d'Alavés et a regagné les vestiaires mené d'un but, dans un climat de colère chez Mourinho, averti pour ses protestations contre les décisions de l'arbitre.

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Au retour des vestiaires, le technicien portugais a procédé à deux changements, faisant entrer Bernardo Silva et Yan Diomande à la place d'Aurélien Tchouaméni et de Brahim Díaz. Mais Alavés a continué de menacer le but adverse. Les visiteurs ont vu un but refusé pour hors-jeu à la 49e minute, avant de doubler la mise à la 61e : Pérez a profité d'une nouvelle erreur de Dean Huijsen, a devancé les défenseurs sur le ballon, puis a dribblé Courtois avant de le loger dans le but vide, compliquant encore davantage la tâche du Real Madrid.

La réponse madrilène est venue à la 70e minute, lorsque Mbappé a profité d'un corner joué rapidement : Bellingham a intelligemment servi l'attaquant français dans la surface, et ce dernier a frappé fort sous la barre pour inscrire son quatorzième but en Liga cette saison et réduire l'écart à 2-1.

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Les locaux ont assiégé la surface d'Alavés dans les dernières minutes, mais le poteau a repoussé une tête de Bellingham, tandis que Sivera continuait de s'opposer au déferlement des attaques merengues.

À la 86e minute, le Real Madrid a cru obtenir un penalty après la chute de Bellingham dans la surface. Mais la VAR est intervenue, et l'arbitre César Soto Grado est revenu sur sa décision pour sanctionner une simulation de l'Anglais. Déjà averti à la 75e minute, ce dernier a reçu un second carton jaune et a été expulsé à la 89e minute.

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Alavés a tenu jusqu'au bout et décroche une précieuse victoire qui le hisse à la huitième place. Le Real Madrid, lui, perd des points importants : sa série de victoires s'arrête à dix matchs, l'Atlético de Madrid le dépasse au classement, et l'écart avec le FC Barcelone pourrait grimper à six points en cas de victoire des Catalans face au Deportivo La Corogne.