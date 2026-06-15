VIDÉO : « Partout où j’allais, on me sifflait » - Anton Ferdinand se confie sur l’incident avec John Terry, ses débuts à West Ham, sa relation avec Rio et bien plus encore dans le podcast « Beast Mode On »

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L'ancien défenseur de West Ham et de Sunderland, Anton Ferdinand, est l'invité d'Adebayo Akinfenwa dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On ». Âgé de 41 ans, il retrace son parcours dans le football professionnel et évoque les expériences, sur le terrain comme en dehors, qui l'ont façonné. De ses débuts dans les équipes de jeunes des Hammers à son affirmation en Premier League, Ferdinand revient sur les temps forts et les défis de la vie au plus haut niveau.