Le Zamalek a poursuivi sa série de victoires dans les différentes compétitions, après avoir signé un nouveau succès face à Al Mokawloon Al Arab en championnat d'Égypte.

Le Zamalek s'est imposé face à Al Mokawloon Al Arab sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mercredi, dans la huitième journée de la phase de championnat.

Le « Chevalier Blanc » a ouvert le score par l'intermédiaire du jeune Mohamed Hamad à la 46e minute, après avoir dévié vers l'intérieur des filets un centre au ras du sol du Palestinien Oday Dabbagh.

Mais Al Mokawloon Al Arab a rapidement égalisé à la 57e minute, après une frappe puissante de Mohamed Abdelnasser du pied gauche depuis l'intérieur de la surface de réparation, qui a heurté le pied d'Omar Gaber avant de finir au fond des filets.

L'ailier angolais Shiko Banza a réussi à arracher le but de la victoire à la 88e minute en faveur du Zamalek, après que Mohamed Hamad lui a transmis le ballon dans la surface de réparation, pour qu'il le loge du pied gauche au fond des filets.

Cette victoire est la quatrième consécutive du Zamalek dans les différentes compétitions, depuis la défaite face à Al Ahly sur le score de deux buts à zéro lors de la sixième journée du championnat d'Égypte, le 11 octobre en cours.

Depuis, le « Chevalier Blanc » s'est imposé face à l'Armée rwandaise à l'aller et au retour en seizièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique, ainsi que face à Petrojet et Al Mokawloon Al Arab en championnat d'Égypte.

Avec cette victoire, le Zamalek porte son total à 19 points et occupe la deuxième place au classement du championnat d'Égypte, à deux points du leader Pyramids, et avec la même avance sur Al Ahly, troisième, qui a toutefois disputé un match de plus.

De son côté, Al Mokawloon Al Arab a subi sa troisième défaite de la saison en cours en championnat d'Égypte, son total restant bloqué à 11 points, ce qui lui vaut la septième place au classement.