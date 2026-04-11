Vidéo | Une victoire inattendue… Bournemouth bat Arsenal et relance les espoirs de Manchester City

Arsenal a subi une défaite inattendue face à Bournemouth (1-2), dimanche soir à l’Emirates Stadium, lors de la 32^e journée de Premier League.

Les Cherries ont ouvert le score à la 17^e minute par l’intermédiaire de leur star Eli Junior Croby, bien servi à ras de terre depuis la gauche. Le ballon a rebondi sur le pied de William Saliba avant d’atterrir à la limite des six mètres, offrant à Croby une frappe facile pour battre David Raya.

Arsenal a toutefois réagi dès la 35^e minute : après un penalty sifflé en sa faveur, Victor Giokiris a frappé fort à droite du gardien pour égaliser.

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À la 74^e minute, Alex Scott a asséné le coup de grâce d’une frappe puissante du droit depuis l’intérieur de la surface, battant David Raya sur sa droite et offrant à Bournemouth une victoire précieuse.

Au classement, Arsenal conserve 70 points après 32 journées et reste en tête de la Premier League. Bournemouth, de son côté, totalise désormais 45 unités et grimpe à la 9e place.

Grâce à ce succès, les Cherries offrent un précieux cadeau à Manchester City, deuxième avec 61 points en 30 matchs, relançant ainsi la course au titre et offrant aux Citizens une occasion en or de réduire l’écart en tête du classement.

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