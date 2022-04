VIDÉO | Serie A : un joueur remplacé après 10 minutes à cause... d'une boucle d'oreille

Ce vendredi, en ouverture de la 33e journée de Serie A, la modeste équipe Spezia défiait l’Inter. Au niveau du score et de la physionomie, le match a été conforme aux attentes. En revanche, un évènement complètement inattendu s’est produit durant la partie et risque d’être très commenté de l’autre côté des Alpes.

Maudite boucle d’oreille

Ce qui s'est passé entre la 60ème et la 70ème minute de ce match, avec Mbala Nzola dans le rôle du principal protagoniste, était assez exceptionnel. L'attaquant de Spezia est entré en jeu à la place de Manaj juste après l’heure du jeu. Mais, à peine dix minutes plus tard, il était déjà dehors. Et pour une raison pour le moins surprenante.

Si l’on excepte une tentative au but qui a fini en corner, l’attaquant français n’a rien montré dans le jeu durant le temps passé sur le terrain. Et pour cause ; il était surtout occupé à tenter d'enlever une boucle d'oreille. Le règlement lui interdisant de jouer avec, il n’avait d’autres choix que de s’en débarrasser pour rester sur le pré. Le souci, c’est qu’il n’y est pas parvenu.

[📺 VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

🤯 Scène surréaliste en Italie !

😅 Thiago Motta fait sortir son joueur M'Bala Nzola... Car il n'arrive pas à enlever sa boucle d'oreille ! pic.twitter.com/XxcmtRoUWZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 15, 2022

Thiago Motta a perdu patience

Faute d’avoir pu l’enlever, Nzola a tenté de recouvrir la boucle d’oreille avec un sparadrap blanc, mais l'arbitre Maresca s'est montré inflexible et lui a refusé tout traitement de faveur. Le joueur a alors réessayé de l’enlever. Sans plus de réussite.

Après avoir assisté médusé à cette scène, Thiago Motta, le coach de Spezia, a fini par perdre patience. Il a fait le choix de sortir le joueur fautif et le remplacer par son compatriote Janis Antiste, quitte à « griller » son ultime changement de la partie. L’ancien milieu de terrain du PSG était connu pour être très rigoureux et investi en sérieux que joueur. Manifestément, il l’est tout autant en tant que coach. Nzola l’a appris à ses dépens.