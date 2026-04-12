Kalmar a été battu par Djurgården (2-3) ce dimanche soir à la 3 Arena, en Allsvenskan. L’international marocain Achraf Dari, prêté par Al Ahly au club suédois, a été aligné d’entrée et a pesé sur la rencontre.

Prêté par Al-Ahly du Caire, le défenseur marocain a été aligné d’entrée et a pesé sur la rencontre.

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Jörgenfors a d’emblée imposé son rythme, ouvrant le score dès la 2^e minute par l’intermédiaire de sa star Bo Asolf Hegland, avant de doubler la mise dès la 7^e minute grâce à Christian Lian.

La réponse de Kalmar ne s’est pas fait attendre : Charlie Rosenqvist a réduit le score à la 16e minute, puis le défenseur marocain Achraf Dari a égalisé d’une tête précise à la 29e minute, concluant un centre parfait.

Alors que le partage semblait inévitable, Jörgendins a finalement repris l’avantage à la 85^e minute par Christian Lian, lequel a ensuite manqué un penalty à la 5^e minute du temps additionnel, privant son équipe d’un succès plus large.

Il s’agit seulement de la deuxième sortie d’Ashraf Dari sous les couleurs de Kalmar, après avoir déjà été impliqué, lors de son premier match, dans un but contre son camp.

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