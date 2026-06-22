Vidéo : Où est passée la défense ?... La Nouvelle-Zélande surprend l'Égypte d’un but inattendu

L'équipe de Nouvelle-Zélande a ouvert le score face à l'Égypte lors de la deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Dominateurs en début de match, les Pharaons se sont heurtés à une défense bien organisée et ont finalement été punis par leur adversaire.

À la 15^e minute, Finn Sormann s’est élevé sur un centre parfait et a placé le ballon de la tête dans les filets du gardien Mostafa Shubair, profitant d’un marquage absent de la défense égyptienne.

L’arbitre égyptien Yasser Ibrahim a sollicité l’assistance vidéo de l’émirati Omar Al-Ali pour vérifier une éventuelle faute sur un joueur néo-zélandais, mais le but a finalement été validé.















