Dans une scène inhabituelle sur les terrains de football, le championnat lituanien a fait parler de lui ce week-end, après que les équipes d'arbitrage ont remplacé le tirage au sort traditionnel par un rituel populaire inspiré de Pâques, dans un moment alliant sport et patrimoine.

Avant le coup d'envoi des matchs de la première division, connue sous le nom d'« A Lyga », les arbitres se sont présentés au centre du terrain avec des paniers remplis d'œufs de Pâques colorés, une initiative remarquable qui a rompu avec le rituel habituel des procédures d'avant-match. Au lieu du tirage au sort traditionnel, les capitaines des deux équipes ont été invités à relever un défi unique appelé « la résistance des œufs ».

Ce défi consiste pour chaque capitaine à choisir un œuf, puis à le faire s’entrechoquer avec celui de son adversaire. Le propriétaire de l’œuf le plus résistant — celui qui ne se brise pas — se voit alors accorder le droit de choisir le coup d’envoi ou le côté du terrain, une tradition qui reflète un aspect de la culture populaire des pays baltes.

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Des images de cette expérience se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, notamment lors du match au sommet qui a opposé le FK Žalgiris Vilnius au FK Kauno Žalgiris, où les capitaines des deux équipes ont pris part à ce rituel dans un esprit sportif, sous les acclamations du public.

Selon les règlements de la FIFA, le tirage au sort s'effectue avant le début de chaque match à l'aide d'une pièce de monnaie, le gagnant ayant le choix entre donner le coup d'envoi ou choisir le côté du terrain pour la première mi-temps, ce qui fait de ce qui s'est passé en Lituanie une exception à la règle, même si ce n'était que dans un cadre festif temporaire.

Malgré l'ambiance festive, le terrain n'a pas été clément pour ses hôtes, puis l'équipe du FK Kauno Žalgiris a réussi à s'imposer à l'extérieur, remportant une large victoire 0-3 face au FK Žalgiris Vilnius, un résultat qui a donné un caractère très compétitif à cette journée exceptionnelle sur les terrains lituaniens.

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