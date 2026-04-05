Vidéo | À 75 mètres de distance… Un gardien de but stupéfie tout le monde avec un but incroyable

Le gardien grec Andreas Gianniotis s'est particulièrement illustré lors d'un match du championnat turc de première division, après avoir inscrit l'un des buts les plus insolites et les plus beaux de la saison, dans une action qui restera longtemps gravée dans la mémoire des supporters.

L'équipe de Kasımpaşa a remporté une précieuse victoire 2-0 face à son adversaire Kayserispor, lors du match disputé au stade Recep Tayyip Erdoğan dans le cadre de la 28e journée, mais ce n'est pas le résultat qui a retenu l'attention... mais bien le deuxième but, marqué d'une manière tout simplement fantastique.

Gianniotis, âgé de 33 ans, a vécu un moment exceptionnel de sa carrière footballistique après avoir décoché un tir d’une distance estimée à 75 mètres à la 66e minute, qui s’est transformé en un but spectaculaire qui a fait trembler les filets et enflammé les tribunes.

L'action a commencé lorsque le ballon est parvenu au gardien grec, servi par son coéquipier Rodrigo Picao. Il a tenté de l'envoyer avec puissance vers la moitié de terrain adverse, mais ce qu'il n'avait pas prévu s'est rapidement produit.

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Le gardien de Kayseri Spor, le Néerlandais Bilal Bayazit, a mal évalué la trajectoire du ballon, alors qu'il était légèrement avancé par rapport à ses cages. Le ballon est tombé devant lui et a rebondi de manière trompeuse, avant de le dépasser et de finir sa course au fond des filets, dans une scène qui a choqué tout le monde.

Malgré la grande joie que ce but rare a procurée à Gianniotis, il n’a pas oublié son coéquipier dans les cages, manifestant une sympathie évidente envers Bayazit, soulignant ainsi l’esprit particulier qui unit les gardiens de but.

Il a déclaré après le match : « J’ai vu le ballon rebondir sur le sol, puis j’ai été surpris de le voir dans les filets. Je suis très heureux, mais ce qui s’est passé est difficile pour Bilal, c’est un bon gardien. En tant que gardiens de but, nous devons nous soutenir les uns les autres, c’est pourquoi j’ai tenu à le réconforter. »

Ce but revêt un caractère historique pour le gardien grec, puisqu’il s’agit de son premier but en 270 matchs de carrière, dont 92 sous le maillot de Kasımpaşa, qu’il a rejoint à l’été 2023 en provenance du club grec Atromitos dans le cadre d’un transfert libre.

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