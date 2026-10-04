Le match entre la Tunisie et la Libye des moins de 20 ans, disputé en Égypte et conclu sur un nul 1-1 dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations des jeunes 2027, est devenu un sujet de discussion largement commenté au-delà des frontières du continent africain, après que les derniers instants ont été marqués par un épisode arbitral rare qui a déclenché la colère des joueurs de la sélection libyenne, bien que la décision de l'arbitre ait été conforme aux lois du jeu.

L'écho du match ne s'est pas arrêté aux réactions à l'intérieur du stade, puisque plusieurs grands journaux sportifs internationaux ont évoqué cette séquence controversée, parmi lesquels le quotidien français « L'Équipe », le portugais « Record » et l'anglais « The Sun », aux côtés des espagnols « Marca » et « Sport », faisant de cette rencontre disputée en Égypte l'un des matchs les plus controversés des qualifications des jeunes.

Le suspense avait atteint son paroxysme dans le temps additionnel, lorsque le gardien tunisien Slim Bouaskar s'est avancé dans la surface de réparation de la sélection libyenne pour participer à l'exécution d'un corner, en quête d'un but qui offrirait à la Tunisie l'occasion d'arracher la victoire et de préserver ses espoirs de disputer le ticket de qualification.

Mais le corner ne s'est pas terminé de la manière espérée par la sélection tunisienne, puisque la Libye a réussi à récupérer le ballon et à lancer une contre-attaque rapide, au cours de laquelle la sélection libyenne semblait disposer d'une occasion idéale de marquer, après s'être retrouvée à 4 joueurs face à un seul joueur tunisien.

Alors que les joueurs libyens se précipitaient vers les buts tunisiens, convaincus que la voie leur était désormais ouverte pour arracher le but de la victoire, l'arbitre assistant a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, interrompant l'attaque au milieu d'une vive colère des joueurs de la sélection libyenne et du staff technique, dont plusieurs membres ont contesté la décision.

À première vue, la décision paraissait étrange en raison de la présence du gardien tunisien à l'intérieur de la surface de réparation libyenne, ce qui donnait l'impression qu'il y avait plus d'un joueur tunisien derrière l'attaquant libyen, mais l'analyse de la séquence selon la loi du hors-jeu a révélé la raison pour laquelle l'infraction a été sifflée.

En effet, l'attaquant libyen avait dépassé la ligne médiane du terrain d'environ un mètre au moment où le ballon lui a été transmis, et il n'avait devant lui, parmi les joueurs tunisiens, que le gardien Bouaskar, qui s'était déjà avancé dans la surface de réparation adverse pour participer au corner, ce qui a placé l'attaquant en position de hors-jeu.

Les lois du jeu stipulent qu'un joueur est en position de hors-jeu si une partie quelconque de sa tête, de son corps ou de ses jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse, à l'exception de la ligne médiane, et plus près de la ligne de but adverse que le ballon et que l'avant-dernier adversaire, en tenant compte des conditions d'interférence dans le jeu.

Par conséquent, la présence d'un autre joueur tunisien derrière l'attaquant libyen aurait maintenu l'attaque dans la légalité, et le hors-jeu aurait pu être évité si le ballon avait été transmis avant que l'attaquant ne dépasse la ligne médiane du terrain.

Malgré la validité de la décision sur le plan réglementaire, l'étrangeté de la scène et sa proximité avec la fin du match ont fait que la séquence s'est largement répandue, d'autant plus que l'attaque représentait une véritable occasion pour la Libye d'arracher les trois points, avant d'être interrompue par un hors-jeu qui a paru inhabituel à beaucoup, compte tenu de l'avancée du gardien tunisien dans l'autre surface de réparation.

Le match s'est terminé sur un nul 1-1, après que Dhirar Brik a ouvert le score pour la sélection tunisienne à la 24e minute, avant que Moussa Ibrahim n'égalise pour la Libye à la 64e minute.

Avec ce résultat, les espoirs de la Tunisie de disputer le ticket de qualification se sont envolés, tandis que la sélection libyenne a gâché une précieuse occasion de s'imposer et de renforcer sa position avant son dernier match face au Maroc, prévu mardi.