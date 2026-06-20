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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Vidéo : Ondaf élimine la Côte d’Ivoire et remporte la Coupe du monde 2026

Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
D. Undav
Allemagne
Côte d’Ivoire
Canada

Les « Machines » ont renversé la vapeur pour décrocher une victoire au bout du suspense dans les dernières minutes.

Deniz Undav a inscrit un doublé, ce samedi soir, pour permettre à l’Allemagne de battre la Côte d’Ivoire (2-1) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant de Stuttgart a frappé à la 68^e puis à la 90^e+4, confirmant sa saison exceptionnelle avec la sélection allemande. Il porte désormais son total à 6 buts internationaux en 2026 et prend seul la tête du classement des buteurs allemands, devant Kai Havertz (4 buts).

Avec désormais trois buts et deux passes décisives à son actif, il est, à ce stade, le joueur le plus décisif de la Coupe du monde 2026.


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L’Allemagne confirme par ailleurs son statut de nation ayant inscrit le plus de buts par ses remplaçants en Coupe du monde, avec 22 réalisations, devant l’Italie (16), les Pays-Bas (15), l’Espagne (13) et l’Argentine (10). d’après le site français « Stats Foot ».

Les Allemands avaient entamé leur campagne 2026 par une victoire écrasante face à Curaçao (7-1), tandis que la Côte d’Ivoire s’était imposée 1-0 contre l’Équateur.


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