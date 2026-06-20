Vidéo : Ondaf élimine la Côte d’Ivoire et remporte la Coupe du monde 2026

Deniz Undav a inscrit un doublé, ce samedi soir, pour permettre à l’Allemagne de battre la Côte d’Ivoire (2-1) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant de Stuttgart a frappé à la 68^e puis à la 90^e+4, confirmant sa saison exceptionnelle avec la sélection allemande. Il porte désormais son total à 6 buts internationaux en 2026 et prend seul la tête du classement des buteurs allemands, devant Kai Havertz (4 buts).

Avec désormais trois buts et deux passes décisives à son actif, il est, à ce stade, le joueur le plus décisif de la Coupe du monde 2026.





Lire aussi

Première réaction de Cristiano Ronaldo à la polémique autour des déclarations de Neves

Wahbi : le Bayern Munich ne met pas la pression sur Al-Sibari… et Kompany comprend la situation.

L’Allemagne confirme par ailleurs son statut de nation ayant inscrit le plus de buts par ses remplaçants en Coupe du monde, avec 22 réalisations, devant l’Italie (16), les Pays-Bas (15), l’Espagne (13) et l’Argentine (10). d’après le site français « Stats Foot ».

Les Allemands avaient entamé leur campagne 2026 par une victoire écrasante face à Curaçao (7-1), tandis que la Côte d’Ivoire s’était imposée 1-0 contre l’Équateur.



