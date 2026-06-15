Vidéo : « Oh mon chéri »… Un journaliste américain impressionné par la prouesse d'Imam Ashour face à la Belgique

Imam Ashour s’est illustré lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre l’Égypte et la Belgique en inscrivant un but somptueux qui a séduit les supporters et les téléspectateurs du monde entier, dont l’animateur et humoriste Trevor Noah.

Lors de son émission en direct consacrée au suivi des matchs de la Coupe du monde, Trevor Noah s’est dit « bluffé » par la conclusion fulgurante de la star égyptienne, dont la frappe puissante a battu Thibaut Courtois et offert l’avantage aux Pharaons en première période.

Après avoir visionné la séquence, il s’est exclamé : « Quelle fin de match incroyable ! Et quelle célébration aussi ! », avant d’essayer d’imiter l’animation du joueur en direct.

L’ancien animateur de « The Daily Show » a poursuivi son éloge en s’exclamant : « Oh mon Dieu… quel tir ! », qualifiant la réalisation de « fulgurante » sous les yeux ébahis du public en studio.

Il est également revenu plusieurs fois sur la célébration du joueur, qu’il a comparée au geste caractéristique du combattant irlandais Conor McGregor.

Cette réaction illustre l’écho mondial suscité par la réalisation d’Imam Ashour, déjà considéré par beaucoup comme l’un des plus beaux buts du tournoi. Le milieu égyptien a décoché une frappe puissante des 20 mètres qui a fini dans les filets de Thibaut Courtois.

Malgré le match nul 1-1 concédé après un csc de Mohamed Hani, la réalisation d’Imam Ashour est restée le temps fort de la rencontre, valant à l’international égyptien le titre d’homme du match et une pluie d’éloges dans son pays comme à l’étranger.