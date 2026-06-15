Imam Ashour a volé la vedette lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre l’Égypte et la Belgique. Son but somptueux, qui a séduit les supporters et les téléspectateurs du monde entier, a également ébloui l’animateur et humoriste célèbre Trevor Noah.

Lors de son émission en direct consacrée au suivi des matchs de la Coupe du monde, Trevor Noah s’est dit « bluffé » par la réalisation de la star égyptienne, suivant du regard la frappe fulgurante qui a tremblé dans les filets de Thibaut Courtois, offrant ainsi l’avantage aux Pharaons en première période.

Après avoir visionné la séquence, il s’est exclamé : « Quelle fin de match incroyable ! Et quelle célébration aussi ! », avant d’essayer d’imiter l’action du joueur en direct.

L’ancien animateur de « The Daily Show » a poursuivi son éloge en s’exclamant : « Oh mon Dieu… quel tir ! », qualifiant la réalisation de « fulgurante » sous les yeux ébahis du public en studio.

Il est également revenu plusieurs fois sur la célébration du joueur, qu’il a comparée au geste signature du combattant irlandais Conor McGregor, partageant cette analyse avec ses invités.

Cette réaction illustre l’écho mondial suscité par la réalisation d’Imam Ashour, que beaucoup considèrent déjà comme l’un des plus beaux buts du tournoi. Le milieu égyptien a enroulé sa frappe puissante des 20 mètres pour lobber le gardien belge Thibaut Courtois.

Bien que la rencontre se soit conclue sur le score de 1-1 après un csc de Mohamed Hani, la réalisation d’Imam Ashour est restée le temps fort du match, valant à l’international égyptien le titre d’homme de la rencontre et une pluie d’éloges dans son pays comme à l’étranger.