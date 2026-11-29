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Arsenal et Manchester City se sont quittés sur un match nul (2-2), dimanche soir à l'Emirates Stadium, lors de la 12e journée de Premier League. Au terme d'une rencontre riche en rebondissements et marquée par quatre buts, les deux équipes se contentent d'un point chacune dans la course au titre.

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La rencontre a débuté sur un rythme élevé des deux côtés. Les deux équipes se sont partagé la maîtrise du jeu en première période, même si les offensives de Manchester City se sont montrées plus dangereuses pour le but des locaux, avant que chaque formation ne trouve le chemin des filets pour un score de 1-1 à la pause.

Erling Haaland a ouvert le score pour Manchester City à la 34e minute : à la réception d'un centre à ras de terre de Joško Gvardiol dans la surface, il a contrôlé le ballon avant de battre le gardien David Raya.

Arsenal n'a pas tardé à réagir. Kai Havertz a égalisé à la 40e minute, après un centre de Christos Tzolis dans la surface remis de la tête par Mikel Merino à l'attaquant allemand, qui a logé le ballon au fond des filets pour remettre les deux équipes à égalité.

Dès l'entame de la seconde période, Manchester City a rapidement retrouvé son caractère menaçant et a repris l'avantage à la 48e minute par l'intermédiaire d'Enzo Fernández. L'action est partie d'un superbe effort individuel de la star marocaine Ayoub Bouaddi, qui a chipé le ballon à Martin Ødegaard au milieu du terrain, s'est projeté vers l'avant en éliminant Noni Madueke, avant de délivrer une passe millimétrée à son coéquipier argentin, qui a trompé Raya.

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Bouaddi a volé la vedette sur cette action, en plus d'un gros travail défensif pendant 90 minutes, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs de Manchester City. Après avoir inscrit son premier but sous le maillot du club lors du précédent match face à Naples en Ligue des champions, il a confirmé une fois de plus sa capacité à faire la différence malgré son jeune âge.

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Après ce but, la physionomie du match a changé. Manchester City a reculé dans son camp en misant sur les contre-attaques pour exploiter les espaces dans le dos de la défense d'Arsenal, tandis que les locaux ont monopolisé le ballon et multiplié les offensives à la recherche de l'égalisation.

Arsenal a maintenu la pression sur la défense de Manchester City et a menacé à plusieurs reprises le but de Gianluigi Donnarumma, profitant du repli de l'équipe visiteuse, jusqu'à la 83e minute, quand Jurriën Timber a inscrit le but de l'égalisation pour Arsenal.

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Ce but est intervenu sur un corner qui a suscité une vive polémique dans la surface de Manchester City, en raison d'un contact entre Gabriel Magalhães et le gardien Gianluigi Donnarumma, mais aussi de soupçons d'une main de Timber avant que le ballon ne franchisse la ligne. La VAR a toutefois examiné l'action et validé le but, permettant à Arsenal de revenir dans le match et d'arracher un point précieux dans les dernières minutes.

Les dernières minutes ont vu les deux équipes tenter d'arracher le but de la victoire, mais le score n'a plus bougé jusqu'au coup de sifflet final. Chaque équipe repart ainsi avec un point au terme d'un duel intense, marqué par des temps forts offensifs de part et d'autre et des rebondissements jusqu'aux derniers instants.

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Avec ce résultat, Arsenal porte son total à 29 points et conserve la tête du classement de la Premier League, tandis que Manchester City, deuxième, atteint 23 points. L'écart entre les deux équipes reste donc de 6 points.