Lors d'une soirée footballistique cruelle pour ses supporters, la Juventus a subi une lourde défaite sur sa pelouse et devant son public, s'inclinant trois buts à zéro face à la Lazio, dimanche soir, à l'Allianz Stadium, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Italie.

La Lazio a profité du faux pas de son adversaire pour signer une victoire précieuse qui a renforcé sa position parmi les grands du Calcio, portant son total à 19 points et grimpant à la deuxième place à la différence de buts derrière l'Inter, leader. La Juventus, elle, reste bloquée à 11 points à la huitième place et encaisse un nouveau coup dur dans la course aux premières places.

La rencontre a débuté par des tentatives de la Juventus d'imposer sa domination sur le jeu, et les Turinois ont réussi à trouver la faille à la 24e minute, après une passe de Nico Gonzalez pour McKennie, dont la frappe mal maîtrisée a terminé sur Douglas Luiz, avant que le ballon ne rebondisse sur Belahyane pour trouver Kolo Muani, qui l'a logé au fond des filets. Mais la joie des locaux a été de courte durée, le but ayant été annulé pour hors-jeu, laissant le score nul et vierge.

À l'inverse du scénario des locaux, la Lazio a su exploiter l'une de ses occasions pour ouvrir le score à la 37e minute. Après un corner repoussé par la défense de la Juventus, le ballon est parvenu à Zaccagni, auteur d'un centre précis dans la surface, sur lequel Provstgaard s'est élevé entre Bremer et Locumi pour placer une tête au fond des filets.









Au retour des vestiaires, la Juventus a tenté de revenir dans la partie, mais la Lazio a géré intelligemment les espaces laissés libres et a porté un nouveau coup aux locaux à la 67e minute. Le deuxième but est venu après une longue ouverture précise de Nuno Tavares, qui a renversé le jeu de loin pour trouver Isaksen, lequel a brillamment éliminé Cilic avant de frapper dans le petit filet opposé, doublant l'avance de son équipe et compliquant la mission de la Juventus.









Alors que les locaux cherchaient à réduire l'écart, la Lazio a porté le coup de grâce à la 90e minute, après que Dele-Bashiru a mené une contre-attaque depuis le milieu de terrain et progressé jusqu'à la surface de réparation, avant d'armer une frappe qui a secoué les filets, concluant le triplé de son équipe et confirmant la supériorité des visiteurs lors d'une soirée à oublier pour la Juventus.









Avec ce succès, la Lazio repart avec trois points précieux qui la propulsent à la deuxième place du championnat d'Italie avec 19 points, tandis que la Juventus est désormais appelée à revoir rapidement ses calculs après une lourde défaite à domicile, qui l'éloigne des places de tête et soulève des questions quant à sa capacité à retrouver son équilibre lors des prochaines journées.



