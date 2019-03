VIDEO - Niko Kovac en colère après le match nul à Fribourg

Présent en conférence de presse après le match nul concédé face à Fribourg (1-1), Niko Kovac n'a pas caché sa colère suite à ce mauvais résultat.

Tenu en échec sur la pelouse de Fribourg (1-1) malgré une égalisation de Robert Lewandowski, le , leader de avant la rencontre, est désormais deuxième du championnat d' , devancé par le , victorieux dans le même temps de Wolfsburg à domicile (2-0). Un échec qui s'explique par une prestation en demi teinte de la part des hommes de Niko Kovac, pas toujours assez concernés et déterminés pour espérer l'emporter.

"Nous ne sommes pas entrés dans le match comme je le souhaitais"

"Je ne suis pas seulement déçu de ce résultat, je suis aussi en colère. Après notre première période pas trop bonne, nous n'avons pas su nous récompenser d'une meilleure deuxième période (...) Ce qui a été décisif, c'est que nous ne sommes pas entrés dans le match comme je le souhaitais", a justement déclaré l'entraîneur du Champion d'Allemagne, remonté après cette contre performance qui empêche les Bavarois d'être maîtres de leur destin pour cette fin de saison.

"Ce n'était pas un bon match de notre part, extrêmement décevant. Nous n'avions pas eu la bonne attitude pour ce match, durant les premières minutes on était endormis et on a laissé faire son travail. Bien sûr, nous avons eu trois occasions nettes dans les dernières minutes mais de l'extérieur, vous n'aviez pas le sentiment que nous voulions gagner coute que coute", avait pour sa part pesté Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern.

Néanmoins, si on peut comprendre l'énervement chez les Bavarois, eux qui étaient parvenus à reprendre la place de leader aux hommes de Lucien Favre au mérite d'une remontée incroyable au classement ces derniers mois, force est de constater que le suspense sera encore plus présent que prévu la semaine prochaine, lors du choc entre les deux formations sur la pelouse de l'Allianz Arena. Malheur au vaincu.