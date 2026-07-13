Le Brésil a quitté la Coupe du monde 2026 après une élimination douloureuse en huitièmes de finale, battu par la Norvège (2-1 après prolongation).

Malgré les attentes élevées placées en Seleção et en Neymar, la sélection brésilienne n’a pas réussi à franchir ce cap, provoquant une vive déception chez ses supporters.

Selon le site « Foot Mercato », quelques jours seulement après cette élimination prématurée, Neymar a surpris son monde en se rendant à Las Vegas pour participer à un tournoi de poker.

La présence du capitaine de la Seleção à cet événement a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains observateurs y voyant un contraste saisissant avec la déception encore vive après l’élimination du Brésil.







