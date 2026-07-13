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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : Neymar provoque l’ire des Brésiliens quelques jours après le séisme du Mondial

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
Neymar
Brésil
Norvège
É.-U.

Le Brésil a été éliminé de la Coupe du monde au stade des huitièmes de finale.

 Le Brésil a quitté la Coupe du monde 2026 après une élimination douloureuse en huitièmes de finale, battu par la Norvège (2-1 après prolongation).

 Malgré les attentes élevées placées en Seleção et en Neymar, la sélection brésilienne n’a pas réussi à franchir ce cap, provoquant une vive déception chez ses supporters.

Selon le site « Foot Mercato », quelques jours seulement après cette élimination prématurée, Neymar a surpris son monde en se rendant à Las Vegas pour participer à un tournoi de poker.

La présence du capitaine de la Seleção à cet événement a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains observateurs y voyant un contraste saisissant avec la déception encore vive après l’élimination du Brésil.



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