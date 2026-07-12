Vidéo : « Ne me manque pas de respect »… Messi s'en prend violemment à l'arbitre du match contre la Suisse

L'Argentine et la Suisse ont offert un match passionnant en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, à l'issue duquel les « danseurs de tango » se sont qualifiés 3-1 pour les demi-finales. Mais au-delà de la bataille tactique, c'est une séquence virale sur les réseaux sociaux qui a volé la vedette.

En première période, Lionel Messi s’est vivement opposé à l’arbitre portugais João Pedro Pinheiro après avoir contesté la manière dont celui-ci le traitait.

Juste avant un coup franc suisse, alors qu’il intégrait le mur défensif, l’arbitre lui a ordonné de reculer à la distance réglementaire. Ton et gestes ont agacé la légende du football.

En tant que capitaine, l’Argentin a maintenu sa position et a réclamé un respect mutuel, reprochant au sifflet sa manière de s’adresser à lui.

La tension ne s’est pas arrêtée là : après l’exécution du coup franc, les caméras ont capté d’autres échanges vifs entre les joueurs. Messi s’est alors rapproché de nouveau de l’arbitre et, d’après la lecture labiale, son message était clair, selon le journal Marca : « S’il te plaît, ne me manque pas de respect et adresse-toi à moi de manière correcte, tout comme je te parle avec tout le respect qui est dû. »

Marca ajoute : « Malgré la virulence de ses propos, le capitaine argentin est resté calme, les mains derrière le dos, et a gardé son sang-froid tout au long de l’échange. Cette altercation n’a donné lieu à aucune sanction disciplinaire, mais elle est rapidement devenue l’un des moments les plus commentés d’un match à haute tension où la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde était en jeu. »

De son côté, le quotidien suisse Blick a titré : « Vive altercation verbale : Messi remet l’arbitre à sa place ».

Mercredi soir, l’Argentine défiera l’Angleterre en demi-finale, tandis que la France croisera l’Espagne dans l’autre affiche.

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