Jorge Valdano, légende et ancien entraîneur du Real Madrid, a critiqué Fede Valverde, joueur actuel du club, après sa réaction « naïve » lors du derby de Madrid.

Le Real Madrid s'est incliné deux buts à un face à son hôte, l'Atlético Madrid, lors du derby de la capitale espagnole, dimanche dernier, dans le cadre de la septième journée de Liga.

La rencontre a connu des situations arbitrales controversées, la plus notable étant la réclamation du Real Madrid pour l'expulsion de Kang-in Lee, joueur de l'Atlético, après son tacle appuyé sur Valverde.

Mais la technologie de la vidéo n'est pas intervenue, et l'arbitre n'a pris aucune décision, ce qui a provoqué une vague de colère considérable au sein du club madrilène.

Jorge Valdano a commenté l'attitude de Valverde lors de cette action polémique avec Kang-in Lee.

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Valdano a déclaré sur la chaîne Movistar Plus Deportes : « Souvenez-vous que Mourinho avait accusé Valverde de naïveté lors d'un match, parce qu'il s'était relevé très rapidement après une faute qu'il jugeait méritant une sanction plus sévère. Et là, j'ai le sentiment que Valverde se relève très vite, ce qui peut être trompeur. »

L'Académie royale espagnole indique que le terme « naïf » sert à décrire une personne innocente, qui fait facilement confiance ou qui réagit à la vie avec une simplicité comparable à celle d'un enfant.

Valdano faisait référence aux critiques de Mourinho après le match du Real Madrid contre le Real Betis, lorsque l'entraîneur portugais avait dit : « La première attaque du match, c'était un carton jaune évident pour le joueur qui a fauché Valverde. Puis, une minute plus tard, un autre carton jaune pour le joueur qui a commis une faute grossière sur Vinicius. Mais les joueurs du Betis sont plus intelligents que ceux du Real Madrid, qui manquent d'expérience et de savoir-faire. »

Il a poursuivi : « Les joueurs du Real Madrid retrouvent immédiatement leur équilibre, tandis que les joueurs du Betis sont plus intelligents et, portés par un public formidable qui les pousse et met la pression, ils réalisent de tels exploits. »

Le Real Madrid a annoncé que Valverde a terminé le derby contre l'Atlético Madrid blessé, après avoir subi un tacle violent de Kang-in Lee : « Après les examens réalisés sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, un grave traumatisme à la cheville gauche a été diagnostiqué. »

Pablo González Fuertes, analyste des arbitres dans l'émission « Marcador » sur Radio Marca, a souligné que « le tacle de Kang-in Lee sur Valverde méritait l'expulsion par carton rouge ».

Mourinho avait été clair à ce sujet et avait explosé de colère en conférence de presse en déclarant : « Oui, on aurait pu se passer de la conférence de presse, car l'histoire du match est claire ici. Il y a deux cartons rouges évidents (le carton de Kang-in Lee sur Valverde et celui de Cuti Romero sur Bellingham). »







