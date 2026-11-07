L'ancienne star du football marocain Mustapha Hadji a révélé la raison qui, selon lui, explique pourquoi le Français Zinédine Zidane ne fait pas appel à son compatriote Theo Hernandez, joueur d'Al-Hilal, en équipe de France, malgré les grandes qualités offensives que possède le latéral gauche.

Hadji a expliqué, lors de déclarations sur la chaîne « Al Arabiya », que Zidane dispose de nombreuses options au poste de latéral gauche, soulignant que Theo Hernandez est un joueur de qualité et qu'il figurait parmi les éléments clés dans les plans de Didier Deschamps, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

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Malgré ses éloges sur les capacités du joueur d'Al-Hilal, la star marocaine estime qu'il existe un aspect technique qui l'empêche d'obtenir la confiance de Zidane : le recul de son niveau sur le plan défensif, ce qui pourrait ne pas correspondre aux exigences que l'entraîneur français place à ce poste.

Hadji a indiqué que Zidane préfère disposer de deux latéraux dotés de puissance et de rigueur défensive, dont le rôle ne se limite pas au soutien offensif et à la création du danger, affirmant que Theo affiche de bons niveaux sur le plan offensif, mais qu'il a besoin de progresser défensivement pour devenir une option adaptée à l'entraîneur français.

Hadji a conclu ses propos en affirmant que les remarquables capacités offensives de Theo Hernandez ne suffisent pas à elles seules à lui garantir une place dans les plans de Zidane, compte tenu de la priorité que ce dernier accorde à l'équilibre défensif, ce qui explique, de son point de vue, pourquoi la star d'Al-Hilal n'obtient pas la confiance de l'entraîneur français.