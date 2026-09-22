L'acteur comique Carlos Latre a captivé l'attention du public de l'émission « El Hormiguero » en incarnant le personnage de José Mourinho dans une imitation satirique, quelques heures seulement après la conférence de presse polémique tenue par l'entraîneur portugais à la suite de la défaite du Real Madrid face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1 lors du derby de la capitale.

L'émission avait annoncé l'apparition de Latre sous ce personnage en déclarant : « Nous avons aujourd'hui le sosie de Mourinho : Carlos Latre », avant que le comique n'apparaisse dans la peau de l'entraîneur portugais et ne rejoue plusieurs de ses attitudes et de ses déclarations sur un ton satirique.

Pendant ce sketch, Latre s'est moqué des propos de Mourinho au sujet des décisions arbitrales lors du derby, en présentant des images d'interventions qu'il a considérées, dans le cadre de l'imitation comique, comme méritant un carton rouge pour les joueurs de l'Atlético Madrid, avant de poursuivre son interprétation du personnage en brandissant le carton rouge tout en parlant.

Latre a également abordé l'affaire José María Enríquez Negreira, offrant une version satirique et exagérée des positions bien connues de Mourinho à l'égard du Barça.

Le comique a par ailleurs ressuscité le célèbre épisode entre Mourinho et Tito Vilanova en 2011, en rejouant l'incident de manière humoristique avec la participation de l'un des membres de l'émission, avant de conclure le sketch par une série de blagues inspirées de la manière controversée qu'a l'entraîneur portugais de gérer les événements.

L'apparition de Latre est intervenue environ 24 heures après la conférence de presse tenue par Mourinho à la suite du derby de Madrid, transformant les déclarations et les attitudes de l'entraîneur portugais durant le match en matière à satire sur le plateau d'« El Hormiguero ».