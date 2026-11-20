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Huit victoires consécutives, un Clásico remporté, un sans-faute en Europe et des prolongations de contrat pour les cadres de l'équipe, l'une après l'autre : tout semble parfait au Real Madrid, sauf l'humeur de José Mourinho, qui n'est jamais satisfait.

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Alors que tout le monde s'attendait à voir la Maison blanche vivre dans une atmosphère de sérénité et de fête, le technicien portugais a laissé exploser sa colère lors de la dernière séance d'entraînement, adressant de vives critiques à son staff technique pour sa lenteur dans la préparation de la séance, une scène qui a surpris les joueurs et les journalistes présents.

Selon ce qu'a observé « AS » à l'entraînement, Mourinho n'a pas attendu longtemps : il a exprimé à voix haute son mécontentement face au terrain et au matériel qui n'étaient pas prêts à l'heure prévue. Un message clair adressé à tous : il n'y a pas de place pour le laxisme dans son équipe, même quand elle enchaîne les victoires.

Aussitôt, les autres membres du staff ont tout laissé tomber et se sont mis à préparer la séance le plus vite possible, sous les yeux des joueurs et des journalistes, et surtout sous ceux de leur entraîneur, qui ne plaisantait pas du tout.

Après cet incident, l'entraînement s'est poursuivi normalement, sans autre problème. Mais l'image marquante de la journée n'a été ni les buts ni les gestes techniques : c'était le tempérament exigeant de Mourinho, qui ne change pas, même dans les meilleurs moments de la saison.

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Revenu en Espagne pour ramener le Real Madrid au sommet, l'entraîneur n'a absolument pas changé : il n'accepte rien de moins que la perfection et n'hésite pas à réprimander quiconque s'il estime qu'il y a eu un manquement, aussi positifs que soient les résultats.

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Le Real Madrid vit actuellement l'une de ses meilleures périodes, après avoir aligné huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, préservé son bilan parfait en Europe et remporté le Clásico. Par ailleurs, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler et d'autres ont prolongé leur contrat ces derniers jours, signe évident de stabilité au sein du vestiaire.

Mais avec Mourinho, peu importe que vous soyez au sommet de votre forme cette saison ou que les adversaires célèbrent de grandes victoires : s'il faut vous recadrer, il n'hésitera pas une seconde.

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Ce n'est pas la première fois depuis son retour en Espagne qu'il montre qu'il n'a pas changé. Le technicien portugais a eu quelque chose à dire à tout le monde chaque fois qu'il n'a pas pris les trois points, et l'image de l'imprimante au Wanda Metropolitano après sa défaite dans le derby madrilène reste son moment le plus marquant de la saison, mais pas le seul.

Autre trait caractéristique : ses plaintes fréquentes contre les décisions arbitrales lorsque son équipe ne livre pas une bonne prestation. Il brandit toujours le mot « Negreira » comme excuse, une attitude devenue prévisible chez le technicien portugais chaque fois que les choses tournent mal.

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Aujourd'hui, la situation est tout autre : huit victoires de suite, une équipe au sommet de son art. Pourtant, cette fois, Mourinho ne s'est emporté ni à cause d'une défaite ni à cause de l'arbitrage, mais parce que la séance n'avait pas été organisée assez rapidement.

Aussi anodin soit-il, cet épisode en dit long sur la mentalité de Mourinho. C'est un entraîneur convaincu que les grandes victoires se construisent sur les petits détails et que tout laxisme à l'entraînement peut se transformer plus tard en laxisme en match. Il ne tolère donc aucun relâchement, même lorsque l'équipe vit ses plus beaux jours.

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Au final, le message de Mourinho semble avoir été reçu par tous : au Real Madrid, gagner ne suffit pas, il faut gagner en travaillant avec sérieux et discipline, à chaque minute, sur le terrain comme en dehors.