Vidéo : Mourinho ironise sur le transfert de Diomandé : « Combien avons-nous payé pour le recruter ? »

José Mourinho a suscité la polémique lors de la conférence de presse qui a suivi la large victoire du Real Madrid contre Malaga 4-0, après avoir évoqué la situation de la star ivoirienne Yan Diomandé, qui n'a pas décroché de place dans le onze de départ depuis le début de la saison, avant de transformer son propos en une remarque ironique sur la valeur financière du transfert.

En réponse à une question sur le fait que Diomandé reste sur le banc, Mourinho a déclaré : « Il doit avancer pas à pas. Il a joué 20, 15 ou 30 minutes lors des trois matchs. C'est un joueur travailleur et humble, qui veut apprendre et progresser, il m'écoute et écoute ses coéquipiers. Il va s'améliorer, c'est certain. »

L'entraîneur portugais est ensuite passé à la valeur du transfert du joueur, s'interrogeant : « Cent et quelques ? 120 ou 130, je ne sais pas combien nous avons payé ? », avant de répéter la question à deux reprises au responsable de la communication assis à ses côtés, au milieu des rires de l'assistance.

L'ironie de Mourinho ne s'est pas arrêtée aux limites de la conférence de presse : après avoir quitté la salle, il est revenu plaisanter avec les journalistes et leur a de nouveau demandé : « Alors, combien avons-nous payé finalement ? Quel était le montant ? », ce à quoi l'un des journalistes a répondu en riant : « 130, c'est sûr. »

Au-delà de la plaisanterie, Mourinho a tenu à souligner que le fait que Diomandé reste sur le banc ne reflète pas une baisse de sa confiance envers le défenseur ivoirien, expliquant qu'il est entré en cours de jeu lors des trois premiers matchs et qu'il a obtenu un temps de jeu variable, compris entre 15 et 30 minutes.

L'entraîneur portugais a salué l'état d'esprit du joueur, affirmant qu'il est « travailleur et humble » et qu'il veut apprendre et progresser, qu'il écoute les consignes du staff technique et de ses coéquipiers, ce qui rend Mourinho confiant quant à sa capacité à s'améliorer à mesure qu'il obtiendra davantage de temps de jeu.