VIDEO - Mourinho : "Entraîner une sélection, qui sait?"

L'ancien manager de Manchester United, José Mourinho répond à la question si entraîner une sélection nationale peut l'intéresser ou pas.

L'entraîneur portugais espère retrouver du service dès la saison prochaine mais veut rejoindre un club ambitieux ayant les moyens de lutter en C1. Il évoque aussi la possibilité d'entraîner en sélection.

"La C1 ? Je veux en être! Mais parfois, si vous n'êtes pas dans la course principale, il faut savoir en gagner d'autres. Quand je suis arrivé à (en 2016), je n'en faisais pas partie et il avait fallu gagner la (ce qu'il a fait en 2017). Si je peux en gagner une troisième, super. Mais si je gagne une troisième Ligue Europa (après 2003 et 2017), ce n'est pas mal non plus", a estimé le technicien portugais.