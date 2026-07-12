Mostafa Shobeir, gardien de but de l’Al-Ahly et de l’équipe nationale égyptienne, a été désigné meilleur gardien de l’histoire du monde arabe.

Le gardien s’est particulièrement distingué lors de ses débuts en Coupe du monde avec les Pharaons, jouant un rôle clé dans la qualification historique de l’Égypte pour les huitièmes de finale.

Il s’est notamment distingué en huitièmes de finale face à l’Argentine en arrêtant un penalty à Messi, avant que les Pharaons ne s’inclinent finalement 3-2 dans un contexte d’accusations égyptiennes pointant un arbitrage supposément favorable à l’Albiceleste.

Invité sur le plateau d’Amr Adib, le portier égyptien a confié : « Yassine Bounou, le gardien marocain, est un homme intègre et respectueux ; il m’a adressé un message après la rencontre face à l’Argentine. »

Il a ajouté : « Je l’ai également contacté pour savoir comment il arrête les tirs au but en position debout, et selon moi, Yassine Bounou est le meilleur gardien de l’histoire du monde arabe. »







