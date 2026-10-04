Pitso Mosimane, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, a continué d'entretenir sa domination face à Hossam Hassan, l'entraîneur de la sélection égyptienne, après avoir mené son équipe à une victoire sur l'Égypte sur le score d'un but à zéro, lors du match amical qui a opposé les deux sélections ce dimanche soir au stade du Caire, dans le cadre de la préparation des deux parties en vue des échéances à venir.

La sélection égyptienne a imposé sa domination sur le cours du match durant la majeure partie de la rencontre et a nettement maîtrisé le ballon, tandis que l'Afrique du Sud reculait et s'appuyait sur son organisation défensive et les contre-attaques, avant de parvenir à arracher l'unique but du match contre le cours du jeu.

Le but sud-africain est survenu à la 51e minute par l'intermédiaire de Bongokuhle Dithejane, après qu'il eut exploité une contre-attaque rapide amorcée par un long ballon derrière la défense égyptienne. Mustafa Shobier, le gardien de l'Égypte, est sorti de ses buts à mauvais escient, et Dithejane s'est retrouvé face à une occasion facile dont il a profité pour loger le ballon au fond des filets.









La sélection égyptienne a tenté de revenir dans le match durant le reste de la seconde période, et l'Égypte a intensifié ses tentatives offensives à la recherche du but égalisateur, en particulier après l'entrée du remplaçant Hamza Abdel Karim, qui est apparu comme l'un des joueurs les plus actifs de la sélection depuis son entrée sur le terrain et a représenté un danger manifeste pour la défense sud-africaine.

La plus grosse occasion de la sélection égyptienne est survenue à la 71e minute, lorsque Hamza Abdel Karim s'est élevé sur un centre et a tenté une tête puissante en direction du but, mais le gardien Ricardo a brillé et repoussé le ballon avec difficulté, préservant l'avantage de l'Afrique du Sud jusqu'à la fin du match.

Une autre occasion dangereuse s'est présentée à la sélection égyptienne dans les dernières secondes du match, lorsque la transversale a repoussé une frappe d'Ibrahim Adel depuis l'intérieur de la surface de réparation, à la suite d'une confusion sud-africaine après un corner.

La sélection égyptienne n'est pas parvenue à transformer sa maîtrise du ballon et son pressing offensif en but égalisateur, et la rencontre s'est achevée sur une victoire de l'Afrique du Sud un but à zéro, dans l'un de ces matchs qui ont montré la capacité des visiteurs à exploiter les erreurs de l'Égypte malgré la supériorité égyptienne dans la possession.

Mosimane a renouvelé sa supériorité sur Hossam Hassan, les deux entraîneurs s'étant déjà affrontés à 3 reprises par le passé, lorsque le technicien sud-africain dirigeait Al Ahly d'Égypte, tandis que Hossam Hassan était le directeur technique d'Al Ittihad d'Alexandrie. Les trois confrontations précédentes se sont toutes soldées par une victoire de Mosimane.

La sélection égyptienne avait récolté 4 points lors de ses deux premiers matchs officiels dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, après un match nul vierge contre l'Angola, avant de signer une large victoire sur le Soudan du Sud sur le score de cinq buts à zéro.

La dernière confrontation officielle entre les deux sélections remonte à la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations 2025, lorsque la sélection égyptienne était parvenue à s'imposer un but à zéro.



