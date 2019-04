VIDEO - Monaco, Falcao : "Nous ne sommes pas encore sauvés"

L'avant centre de l'AS Monaco est pleinement concentré sur la course au maintien et se méfie du PSG malgré la méforme du club de la capitale.

Seizième de avec seulement quatre points d'avance sur la zone rouge suite à la victoire de contre Rennes, l'AS a tout intérêt à reprendre sa marche en avant pour éviter de se faire peur lors des dernières journées de championnat. Mais les joueurs de Leonardo Jardim auront fort à faire face au PSG ce dimanche soir. En conférence de presse, Radamel Falcao a rappelé que le maintien est encore loin d'être acquis pour l'AS Monaco.

"Je me sens bien sur le plan personnel pour jouer et être compétitif au plus haut niveau. Je souhaite lutter et me battre à chaque match pour aider mon équipe. Nous n’avons pas encore assuré le maintien. C’est le message qu’il faut tous retenir. Tout se passe vite dans le football. Nous devons être à 100% tous les jours. Lors des deux derniers matchs, nous avons bien joué mais nous avons manqué de réalisme. Je sais que le moment viendra pour l’équipe et il faut être tranquille pour pouvoir être performants", a indiqué l'attaquant de l'AS Monaco.

"On a besoin de points"

"D’abord, on pense à nous. Notre préoccupation, c’est de montrer dimanche notre capacité à prendre les trois points. Paris est toujours une grosse équipe, ils ont un grand effectif. C’est vrai qu’en ce moment, ils ne sont pas au complet, mais ils ont d’autres joueurs qui sont très bons. Le PSG est une grande équipe, avec de grands joueurs. Notre préoccupation est de montrer une belle image de l’AS Monaco. Retarder le titre du PSG ? On ne va pas penser à ça. On va penser à nous. Monaco joue le maintien, on a besoin de points", a ajouté le Colombien.

Le choc entre l'AS Monaco et le PSG pourrait être le moment du retour de blessure de Neymar, comme l'a laissé entendre Thomas Tuchel. Falcao serait enchanté d'être confronté au Brésilien : "Neymar est un joueur très important, l’un des meilleurs au monde. Pour le spectacle, ça serait bien qu’il soit là et bien sûr qu’il pourrait beaucoup aider son équipe. Mais de notre côté, on est concentré sur notre équipe et sur ce qu’on peut faire".

Enfin, Falcao a laissé planer le doute sur son futur : "Je ne sais pas. J’ai encore un an de contrat, tous les ans on me pose la question. Je ne sais pas, je suis très concentré sur la fin de saison. L’ambition que j’ai, c’est de jouer au plus haut niveau, je me sens bien pour jouer ici ou dans un autre pays en Europe. Pour l’instant je me concentre sur Monaco. Pour moi c’est important d’avoir la possibilité d’être dans un projet avec de l’ambition. Si je suis ici l’année prochaine j’espère qu’on pourra avoir un effectif compétitif pour réaliser de grandes choses".