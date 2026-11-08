La star égyptienne Mohamed Salah a poursuivi ses performances de haut niveau sous le maillot de Trabzonspor, après avoir mené son équipe à une précieuse victoire aux dépens de son hôte Alanyaspor sur le score de deux buts à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce dimanche soir au stade de Cin Park, dans le cadre de la onzième journée du championnat turc.

Salah a poursuivi son éclatante réussite durant la saison en cours, en inscrivant le deuxième but de son équipe, confirmant ainsi sa valeur offensive et offrant à Trabzonspor trois points importants dans la course au titre du championnat turc.

Trabzonspor a abordé la rencontre avec une nette concentration offensive et a su traduire sa supériorité très tôt par le but d'ouverture, après que Wagner Pina a réussi à faire trembler les filets à la 17e minute, mettant l'équipe visiteuse aux commandes.

Trabzonspor n'a pas baissé le pied après le premier but, bien au contraire : l'équipe a poursuivi sa pression sur la défense des locaux, jusqu'à ce que vienne le tour de Mohamed Salah, qui a exploité une passe décisive de son coéquipier Paul Onuachu pour ajouter le deuxième but à la 34e minute.

Avec cette victoire, Trabzonspor a porté son total à 25 points et s'est hissé à la deuxième place du classement du championnat turc, réduisant l'écart avec le leader Galatasaray à 3 points, ce dernier ayant atteint 28 points. En face, Alanyaspor reste bloqué à 12 points et occupe la treizième place du classement.

Mohamed Salah poursuit ses statistiques exceptionnelles

Le but de Mohamed Salah dans les filets d'Alanyaspor n'a pas été une simple nouvelle réalisation ajoutée à son compteur, mais il est venu renforcer ses statistiques exceptionnelles durant la saison en cours, puisqu'il a atteint sa 16e contribution décisive en 16 matches disputés toutes compétitions confondues.

La star égyptienne, âgée de 34 ans, a réussi à inscrire 11 buts et à délivrer 5 passes décisives, confirmant ainsi son grand impact dans le parcours de Trabzonspor cette saison.

Au niveau du championnat turc, Salah a porté son total à 9 buts, égalant le chiffre du Nigérian Victor Osimhen, attaquant de Galatasaray, dans la liste des buteurs de la compétition. Jhon Durán, attaquant d'Amedspor, occupe la tête du classement des buteurs avec 10 buts, soit un seul but d'avance sur le duo Mohamed Salah et Victor Osimhen.