Mohamed Noor, légende d'Al-Ittihad, a ouvert le feu sur l'Allemand Jens Wissing, entraîneur de l'équipe, après la lourde défaite face à Al-Ain des Émirats sur le score de 4-1, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, critiquant ses choix tactiques et sa gestion du match.

Noor a déclaré, lors de son apparition dans l'émission « Nadina », que Wissing avait débuté la rencontre avec une mauvaise composition, soulignant la présence d'observations récurrentes sur la manière de jouer, en particulier l'utilisation de Mohannad Al-Shanqiti au poste d'arrière gauche, bien qu'il peine déjà sur le flanc droit.

À lire également : Dans la nuit d'un départ possible, Bosic éteint la révolte des supporters d'Al-Ahli avec une réponse surprenante

Il a ajouté que l'Al-Ittihad qui s'est présenté face à Al-Ain « ne faisait pas plaisir à voir », expliquant que l'équipe est encore en phase de construction, mais que l'entraîneur a abordé le match comme le ferait une équipe prétendante, en ignorant les lacunes dont souffre actuellement le club.

La légende d'Al-Ittihad a critiqué la décision de débuter avec le Néerlandais Georginio Wijnaldum, estimant que sa présence dans le onze de départ n'était pas un choix judicieux, avant d'adresser une critique directe à Wissing en affirmant qu'il « se trompe sur certains joueurs jusqu'à présent ».

Les déclarations de Noor viennent ouvrir le débat sur les choix de l'entraîneur allemand, après que l'Al-Ittihad a subi une défaite cuisante sur son terrain, ce qui a accru la pression sur le staff technique et soulevé des interrogations quant à sa capacité à régler les problèmes de l'équipe au cours de la prochaine période.