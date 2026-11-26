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La Ligue Europa a vécu ce jeudi soir une soirée hors du commun, marquée par deux résultats retentissants. Milan a renversé un retard de deux buts pour s'imposer 4-2 face à l'Olympiakos à Athènes, tandis que le Viktoria Plzeň a balayé Benfica 4-0. Des résultats qui bouleversent le classement et relancent la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

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Milan signe une remontada historique

L'Olympiakos recevait Milan pour un choc de Ligue Europa, dans une ambiance bouillante et devant des supporters locaux survoltés. Les joueurs du club grec abordaient la rencontre avec un seul objectif : l'emporter et faire plaisir à leur public.

Le match a idéalement commencé pour l'Olympiakos. Le premier but est tombé de manière insolite à la 31e minute, lorsque le gardien milanais Mike Maignan a marqué contre son camp, offrant l'avantage aux locaux et faisant exploser les tribunes.

L'Olympiakos n'a pas attendu longtemps pour creuser l'écart. À la 49e minute, dès le début de la seconde période, Jota Silva a inscrit le deuxième but sur une passe de Remo Freuler. À 2-0, tout le monde pensait le match plié et Milan promis à une lourde défaite.

Mais rien n'est impossible en football, et Milan ne baisse jamais les bras. La remontée a débuté à la 56e minute, quand Omari Hutchinson a réduit le score pour les Rossoneri, ramenant la marque à 2-1 et redonnant espoir à son équipe.

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Sept minutes plus tard seulement, Alfadio Cissé égalisait sur une passe de ce même Hutchinson. À 2-2, le match basculait complètement, et les tribunes passaient de la joie au silence et à la tension.

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Milan ne s'est pas arrêté là et a maintenu une forte pression jusqu'au tournant de la rencontre, à la 71e minute : entré à la place de Gonçalo Ramos, Christian Pulisic a inscrit le troisième but, donnant l'avantage 3-2 à son équipe et parachevant une remontada historique en seulement 15 minutes.

Alors que tout le monde pensait le match terminé et le résultat acquis, Diego Moreira a écrit le dernier chapitre de l'histoire. À la 90e+5, il a profité d'un ballon décisif dans la surface de réparation et l'a expédié avec beaucoup d'assurance au fond des filets, offrant à son équipe un but tardif qui a enflammé les tribunes et bouleversé tous les calculs.

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Après ce résultat, l'Olympiakos occupe la septième place avec 10 points (3 victoires, 1 nul et 1 défaite), tandis que Milan pointe au 21e rang avec 6 points (2 victoires et 3 défaites).

Benfica corrigé par une manita à quatre buts

Dans une autre rencontre de cette même journée, le Viktoria Plzeň recevait Benfica et s'est offert une victoire historique et écrasante, sur le score de 4-0.

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Plzeň a entamé la rencontre pied au plancher, imposant son rythme dès les premières minutes. Le premier but est tombé à la 30e minute : Patrik Hrošovský a conclu sur une passe de Lukáš Červ, enflammant le stade. Tout le monde sentait alors qu'une soirée particulière se dessinait.

Les locaux n'ont pas tardé à doubler la mise. À la 43e minute, Prince Kwabena Adu a inscrit le deuxième but sur une passe de Christophe Kabongo, confirmant la domination de Plzeň et plaçant Benfica dans une situation très délicate avant la pause.

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Avant même que Benfica ne puisse reprendre son souffle, le coup de grâce est tombé à la 45e minute : Kabongo lui-même a marqué le troisième but, envoyant les équipes aux vestiaires sur le score de 3-0, dans la stupéfaction totale des joueurs et des supporters de Benfica.

Au retour des vestiaires, Plzeň a poursuivi sa démonstration. Une minute seulement après la reprise, à la 46e minute précisément, Kabongo a de nouveau frappé, sur une passe de Hrošovský, pour inscrire le quatrième but, signer son doublé et transformer la rencontre en festival offensif à Plzeň.

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Après ce résultat, Benfica se retrouve à la quatrième place avec le même total de 12 points, tandis que le Viktoria Plzeň occupe le 19e rang avec 6 points.