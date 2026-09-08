Le Néerlandais Tijjani Reijnders, milieu de terrain d'Al-Qadsiah, s'est surpassé en Saudi Pro League, après son transfert au sein de l'équipe lors du dernier mercato estival.

Reijnders a été titularisé avec Al-Qadsiah lors du match contre Al-Ahli, ce mardi, sur la pelouse du stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, pour la sixième journée de la Saudi Pro League.

À la 14e minute de jeu, le milieu de terrain néerlandais a ouvert le score pour sa nouvelle équipe, après une frappe puissante aux abords de la surface de réparation, que le Sénégalais Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli, n'a pu détourner.

Reijnders a ajouté son deuxième but personnel et le troisième de son équipe dans le match à la troisième minute du temps additionnel de la première période, après avoir dévié un centre de Mohammed Abu Al-Shamat au fond des filets d'une tête.

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Reijnders inscrit ainsi ses deuxième et troisième buts avec Al-Qadsiah, depuis son transfert au sein de l'équipe lors de la dernière période de transferts estivale, en provenance de Manchester City.

Le premier but avait été marqué par le milieu de terrain néerlandais avec Al-Qadsiah lors de sa deuxième apparition avec l'équipe, plus précisément lors de la victoire face à Neom sur le score de deux buts à zéro, pour la troisième journée de la Saudi Pro League.

Reijnders surpasse ainsi ses débuts avec Manchester City, où il n'avait inscrit qu'un seul but lors de ses quatre premiers matchs avec les Citizens la saison dernière, dans les filets de Wolverhampton lors de la première journée de la Premier League.

Il convient de rappeler que Reijnders demeure la recrue la plus chère de l'histoire du club d'Al-Qadsiah, le club saoudien l'ayant recruté en provenance de Manchester City lors de la dernière période de transferts estivale, pour 61 millions d'euros, selon des rapports de presse.